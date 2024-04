MC Bin Laden revela com quem quer ter contato após o BBB 24: 'Marcar uma resenha'

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Bin Laden comemorou encontro com Luigi no Rio de Janeiro e garante que não guarda mágoas de colegas do BBB 24

MC Bin Laden (30) aproveitou o solzão que tem feito no Rio de Janeiro neste domingo, 7, para se reencontrar com Luigi (23), na praia da Barra da Tijuca. Em entrevista exclusivo com a CARAS Brasil, o artista disse que pretende manter contato com o antigo colega de confinamento e revelou que já tem um grupo de WhatsApp rolando com ex-participantes do BBB 24.

"A expectativa é reencontrar todo mundo além da final e ter um tempo para marcar uma resenha seja aqui no Rio ou em outro lugar. Eu já estou feliz de estar trombando com o pessoal, reencontrando a galera que eu tive um momento fantástico lá dentro. Vai ser uma satisfação", disse.

Sem guardar mágoas do período que esteve confinado no BBB 24, o artista conta que está empolgado para sentar e conversar com todos os participantes da temporada. "Já estou tendo contato com a maioria da galera que saiu e também já estou no grupo dos Gnomos. Estamos online", se diverte.

Presente durante o bate-papo, Luigi revelou que não foi chamado para entrar no grupo, mas Bin garante que logo ele também estará presente. "Não colocaram o Luigi, mas vão colocar! Já vou mandar para a Pitel", disse ele aos risos.

Para Luigi também não há espaço para rancor e não se importa com as confusões que aconteceram durante o programa. "Lá dentro da casa é uma tensão, aqui fora é outra. O que aconteceu lá dentro, vai ficar lá dentro mesmo. Eu pretendo ter contato com todo mundo. Já falo com o Vinicius o tempo todo, com o Rodriguinho direto pelo WhatsApp e com o Juninho também. Pretendo ir no casamento do Michel também", comemora.