MC Bin Laden confessa alivio após deixar o BBB 24: 'Melhor do que eu imaginava'

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Bin Laden faz balanço de passagem pelo BBB 24 e confessa que já imaginava favoritismo de Davi

Depois de passar alguns dias fora do BBB 24, MC Bin Laden (30) confessa que está um pouco mais aliviado com a repercussão de sua participação no jogo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração e afirmou que esperava que o público estaria criticando bastante suas atitudes no reality.

"Esse retorno aqui para o mundo real tá sendo legal, melhor do que eu imaginava. Esperava que a galera não ia me compreender tanto, estou me sentindo mais leve. Lá dentro acontecem muitas coisas e você fica meio para baixo às vezes, mas agora eu estou me sentindo bem para caramba", disse.

Ainda se adaptando à nova realidade, o artista revelou que aos poucos tem se atualizado com algumas informações envolvendo o programa e, claro, curtindo uma fofoquinha com a família. "Tô matando a saudade, mas também tô vendo algumas fofocas, algumas curiosidades que eu queria saber", brinca.

Alvo de críticas fora do programa por conta do grupo que escolheu ficar, Bin confessa que se arrepende de não ter se posicionado melhor no jogo e de não ter se aproximado de algumas pessoas que acabou não tendo tanto contato. "Se a gente soubesse de algumas informações, a gente teria feito muita coisa diferente", conta.

"Mas acho que me arrependo de não ter estado ao lado de algumas pessoas que eu queria estar dentro da casa em alguns momentos e, principalmente, alguns posicionamentos. Também me arrependo de não saber lidar com algumas situações que era muito difícil de lidar lá dentro. Mas eu avalio que foi bom", afirma.

O funkeiro também comentou sobre o favoritismo de Davi dentro do BBB 24 e explica que não foi surpresa confirmar aqui fora que o baiano tem tudo para sair como o grande campeão da temporada. "Não foi surpresa esse favoritismo do Davi, já era esperado. A gente meio que tinha noção disso lá dentro", diz Bin, que não achava Davi chato como outras pessoas falavam: "Para mim era normal, eu pensava mais no jogo. Cada um tem o seu jeito, sua maneira. Eu só respeitava e seguia".