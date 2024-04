MC Bin Laden posa com a família e brinca: "Todo mundo fofoqueiro"

MC Bin Laden, ex-participante do BBB 24, postou uma foto ao lado da mãe e da tia, e brincou com a sua fama de ser fofoqueiro

MC Bin Laden, eliminado do BBB 24 na última quinta-feira, 4, com 80,34% dos votos do público, usou as redes sociais neste sábado, 6, para compartilhar um registro em família.

Nos Stories do Instagram, o funkeiro postou uma foto ao lado de sua mãe, dona Mariza Ventura, e sua tia, Maisa. Ao compartilhar o registro, o artista brincou sobre a fama de fofoqueiro que ganhou durante o reality show. "Fui adotado na família certa: todo mundo fofoqueiro", revelou ele na legenda.

Depois, Bin surgir em um vídeo ensinando os seguidores a fazer arroz da forma correta. "E aí minha família!! Uma coisa que eu aprendi, lá dentro da casa do BBB, e vou compartilhar com vocês, para vocês também levar isso para a vida... De um copo que você coloca de arroz, nesse mesmo copo, você tem que colocar dois copos de água para ele não ficar papudo. E a segunda coisa é: quando o fogo subir você põe a tampa porque se pôr água o 'bagulho' não dá bom", explicou.

Vale lembrar que durante o confinamento, Bin aprendeu a fazer arroz com Fernanda. Ainda durante o programa, o funkeiro chegou a queimar uma frigideira após esquecer azeite dentro da panela.

Confira:

Bin com a mãe e da tia - Reprodução/Instagram

MC Bin Laden surpreende ao revelar crush em sisters rivais

Eliminado do Big Brother Brasil 24 após receber 82% dos votos, MC Bin Laden surpreendeu ao revelar que teve crush em algumas sisters do programa. O funkeiro, que teve um affair com Giovanna dentro da casa, contou que não se interessou apenas pela nutricionista.

Em entrevista ao Gshow, o cantor revelou que além da mineira, Isabelle e Beatriz também chamaram sua atenção pela aparência e pelo jeito. "A Isabelle é uma mulher muito atraente, se parar para conversar, você vê o quanto ela é inteligente. A Bia, também, que foi uma pessoa que eu me admirei pela história de vida, pelo jeito dela e tal", confessou