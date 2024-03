BBB 24: MC Bin Laden deixa panela com óleo pegar fogo e assusta brothers

Que susto! Neste domingo, 23, uma panela com óleo pegou fogo na cozinha do BBB 24 e Davi ajudou MC Bin Laden a contornar a situação

Na tarde deste domingo, 23, os brothers do BBB 24 levaram um susto enquanto conversavam na cozinha da casa. Por uma pequena distração, a panela que MC Bin Laden estava usando para cozinhar na XEPA pegou fogo.

Assim que notou o ocorrido, Davi correu para ajudar a apagar o fogo, levando o recipiente para a pia da cozinha. "Como isso aconteceu?", questionou Alane. "O óleo", explicou Matteus.

"O óleo sozinho pegou fogo?", disse a bailarina. "Sim, a temperatura muito alta, entra em combustão", esclareceu o gaúcho.

Uma frigideira com óleo acabou pegando fogo e nosso menino ajudou o MC Bin Laden a contornar a situação. Que susto, né gente? 😳



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/26jjdgoQ0c — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 24, 2024

MC Bin Laden opina sobre amizade de brothers

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden conversou com alguns brothers do BBB 24 na última terça-feira, 19, sobre a relação de amizade entre Davi e Isabelle. Para o funkeiro, o motorista de aplicativo não se importa de verdade com a manauara.

"Vou te falar uma parada. O Davi não se importa com a Isabelle", disse o cantor. "Eu também acho que não. Quando aquela coisa do Marcus que o Tadeu fortificou falando amizade", comentou Leidy Elin.

Pitel também fala sobre o discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador do programa. "Tadeu passou oito minutos falando só deles. O discurso todinho do Tadeu foi sobre a amizade deles. Eles pegaram a reta ali e fizeram certinho", afirmou a assistente social.

"Quando foi no Almoço do Anjo, ela não foi. O Alegrete escolheu todo mundo, menos ela", observou Bin. "Ela sabe que do Alegrete ela é a última opção", ressaltou Lucas Henrique. O funkeiro, então, lembra que a sister não é pódio de três participantes. "Ela sabe que do pódio de ninguém ela é, só do Davi", ressaltou.

"Ela é a última opção da Bia, Alane, Alegrete [Matteus]. Ela só não é a última opção do Davi, talvez", analisou o professor de Educação Física. "Ela viu que no Almoço do Anjo só ela ficou. (...) No pódio ninguém colocou ela, só a Raquele. Quando a Raquele fala que as meninas falavam dela, isso e aquilo. O que aconteceu? Uma falou assim: 'Mas eu não voto na Isabelle porque ela me deu uma calcinha'. Um bagulho assim que a Bia falou. Alane falou 'não voto nela porque nós somos do mesmo lugar", falou o integrante do Grupo Camarote.

O artista ainda acrescentou: "Você vê que, mesmo assim, o Davi ficou com o grupo dele o tempo todo", pontuou. "E largou a Isabelle", completou Leidy Elin.