BBB 24: MC Bin Laden opina sobre amizade de brothers: "Não se importa"

Em conversa com alguns aliados do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden analisou dois brothers e opinou sobre a amizade deles

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden conversou com alguns brothers do BBB 24 nesta terça-feira, 19, sobre a relação de amizade entre Davi e Isabelle. Para o funkeiro, o motorista de aplicativo não se importa de verdade com a manauara.

"Vou te falar uma parada. O Davi não se importa com a Isabelle", disse o cantor. "Eu também acho que não. Quando aquela coisa do Marcus que o Tadeu fortificou falando amizade", comentou Leidy Elin.

Pitel também fala sobre o discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador do programa. "Tadeu passou oito minutos falando só deles. O discurso todinho do Tadeu foi sobre a amizade deles. Eles pegaram a reta ali e fizeram certinho", afirmou a assistente social.

"Quando foi no Almoço do Anjo, ela não foi. O Alegrete escolheu todo mundo, menos ela", observou Bin. "Ela sabe que do Alegrete ela é a última opção", ressaltou Lucas Henrique. O funkeiro, então, lembra que a sister não é pódio de três participantes. "Ela sabe que do pódio de ninguém ela é, só do Davi", ressaltou.

"Ela é a última opção da Bia, Alane, Alegrete. Ela só não é a última opção do Davi, talvez", analisou o professor de Educação Física. "Ela viu que no Almoço do Anjo só ela ficou. (...) No pódio ninguém colocou ela, só a Raquele. Quando a Raquele fala que as meninas falavam dela, isso e aquilo. O que aconteceu? Uma falou assim: 'Mas eu não voto na Isabelle porque ela me deu uma calcinha'. Um bagulho assim que a Bia falou. Alane falou 'não voto nela porque nós somos do mesmo lugar", falou o integrante do Grupo Camarote.

O artista ainda acrescentou: "Você vê que, mesmo assim, o Davi ficou com o grupo dele o tempo todo", pontuou. "E largou a Isabelle", completou Leidy Elin.

MC Bin Laden acredita que Buda elimine Davi

Pensando em um paredão para tirar Davi do BBB 24, MC Bin Laden então compartilhou com Fernanda que acredita que Lucas Henrique seja a pessoa que consiga tirar o baiano da disputa. Além disso, o funkeiro também pensou nele mesmo como uma boa opção.

"Quando é que você acha que o Davi sai? Com quem?", questionou Fernanda. "Num Paredão com Lucas... Ou comigo", analisou o funkeiro. "E a outra pessoa? Às vezes é a outra pessoa que sai e nem vocês saem. O problema do Paredão é esse. Por exemplo, você acabou de falar, num Paredão com Lucas e o Davi, mas aí, às vezes, é a terceira pessoa que sai, e ele volta de novo. Tem que ser muito bem bolado, porque sempre pode acabar a terceira pessoa saindo", opinou a sister. Saiba mais!