BBB 24: MC Bin Laden acredita que Buda elimine Davi: 'Forte'

Idealizando paredão para eliminar Davi, MC Bin Laden acredita que Lucas Henrique seja candidato forte para tirar o baiano do BBB 24

Pensando em um paredão para tirar Davi do BBB 24, MC Bin Laden então compartilhou com Fernanda que acredita que Lucas Henrique seja a pessoa que consiga tirar o baiano da disputa. Além disso, o funkeiro também pensou nele mesmo como uma boa opção.

"Quando é que você acha que o Davi sai? Com quem?", questionou Fernanda. "Num Paredão com Lucas... Ou comigo", analisou o funkeiro. "E a outra pessoa? Às vezes é a outra pessoa que sai e nem vocês saem. O problema do Paredão é esse. Por exemplo, você acabou de falar, num Paredão com Lucas e o Davi, mas aí, às vezes, é a terceira pessoa que sai, e ele volta de novo. Tem que ser muito bem bolado, porque sempre pode acabar a terceira pessoa saindo", opinou a sister.

"Talvez com Lucas e a Pitel, ele sai. Talvez com o Lucas e a Cunhã? Não, talvez o Lucas saia", refletiu Fernanda. "Acho que o Lucas e o Davi, Davi sai", respondeu o MC. "Se entra Lucas, Cunhã e Davi, você acha que o Davi sai?", perguntu Fernanda. "Acho que o Davi sai", reforçou o funkeiro.

A confeiteira, no entanto, discordou. "O Lucas é um representante muito forte aqui dentro", disse MC Bin Laden. "É, mas o Davi conseguiu isso também. Conquistou esse pódio, não dá pra ninguém tirar esse mérito dele", declarou Fernanda.

"Ele tem muitos argumentos, para trazer pra uma galera que assiste, contra o racismo. Um representante da Maré, um representante da capoeira, um cara que entende muito de cultura, professor", analisou MC Bin Laden sem saber que ele está solteiro após flertar com Pitel e deixar sua até então esposa, Camila Moura, decepcionada.

🗣️ Fernanda: "Quando você acha que o Davi sai? Com quem?"

🗣️ MC Bin Laden: "Num Paredão com Lucas ou comigo"#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/prhqGJVIOx — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024

