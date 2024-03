BBB 24: Pitel zomba de Lucas: 'Sua esposa trocar as fechaduras'

Supondo que Lucas Henrique esteja solteiro, Pitel zomba com o brother e faz piada sobre Camila Moura colocá-lo para fora de casa

Alvo de flertes de Lucas Henrique, Pitel zombou com o brother sobre ele não conseguir voltar para a casa onde ele morava com Camila Moura. Em conversa com alfinetadas, a sister falou sobre a possibilidade da até então esposa dele ter trocado as fechaduras.

"Vai ser doido chegar em casa", comentou o professor de capoeira já desconfiando que algo possa ter acontecido em seu casamento. "Saber que eu tenho uma casa, saber que eu tenho para onde voltar...", respondeu a alagoana.

"Será?", questionou Lucas. "Não sei. Não sei se Camila já trocou as fechaduras", respondeu Pitel, em tom de brincadeira. "Se ela trocou as senhas...", completou Lucas. "Aí você está na rua. Você tem outro lugar para voltar?", perguntou a assistente social. "De verdade: se a sua esposa trocar as fechaduras da sua casa, você vai para onde?", insistiu.

Lucas, então, ficou em silêncio. "Sei lá. Não sei", respondeu ele. Raquele, então, entrou na conversa e perguntou o que Pitel estava dizendo, e ela explicou: "Eu perguntei, se por acaso, já que ela não apareceu no vídeo do Anjo, a Camila já tiver trocado as senhas da porta, se ele tem para onde ir".

"Ele vai para a casa de um mestre dele receber uns conselhos", falou Pitel. Raquele opinou que ele vai ter que ligar para uns amigos, e a alagoana brincou: "Leidy, você já saiu? Posso ir para São Gonçalo?".

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Camila Moura não apareceu no vídeo do anjo após ver os flertes de Buda com Pitel. Decepcionada com o comportamento do até então marido, ela disse que o casamento estava acabado e viralizou na internet.

Camila Moura se pronuncia e faz pedido para Boninho

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Após conquistar vários internautas com suas publicações debochadas e até colocando hashtag fazendo torcida para Davi, Camila Moura se pronunciou nos stories explicando que está há mais de 15 anos com Lucas e que o combinado era que traição não seria apenas algo físico, mas também de flerte, como ele fez com Pitel. Além disso, ela também fez um pedido para Boninho para arrematar a vingança que anda fazendo contra o ex-marido. Veja mais aqui.