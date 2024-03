BBB 24: MC Bin Laden surpreende ao criticar aliada: 'Quer lacrar'

Em conversa com Lucas Henrique, MC Bin Laden surpreende ao apontar característica que enxerga em comportamento de aliada no jogo

Em conversa com Lucas Henrique na academia da casa do BBB 24, MC Bin Laden deixou escapar o que acha de um sister, que inclusive é sua aliada no jogo. O funkeiro então analisou e deu sua opinião sobre o professor de capoeira, Fernanda e Pitel.

"Um cara que é um representante da capoeira, um representante da Maré declarado, assumido. Não tem vergonha de vestir essa bandeira, não tem vergonha de falar suas origens, não tem vergonha de falar como foi a sua criação, como você cresceu, de onde você veio", analisou Bin.

O brother do Camarote ainda acrescentou: "Isso te fortalece quando, dentro do jogo, você tem comportamentos que não te comprometam. É isso que eu enxergo. Eu vejo esse tipo de força, como eu vejo na Fernanda e em você".

Na sequência, Bin Laden citou outra moradora do Quarto Gnomo e apontou um "defeito" que enxerga nela: "Alguns pontos eu vejo de fortaleza na Pitel. A Pitel é uma pessoa muito carismática. O que agrega é que, em alguns assuntos, ela é muito bem posicionada. O que atrapalha é que, às vezes, em todos os assuntos ela quer lacrar".

"Essa forma de estar sempre lacrando em cima de assuntos, que tem coisa que, às vezes, eu acho que não é tão necessário. Mas, às vezes, tem assuntos que pedem isso. Que é necessário ela falar. Não só para as pessoas que estão aqui dentro, mas para as pessoas também que estão assistindo", analisou Bin Laden.

Raquele comenta sobre falarem mal de Isabelle

No Sincerão desta segunda-feira, 18, a emparedada Raquele causou ao jogar em sua vez que Beatriz e Alane teriam falado mal de Isabelle antes de se aproximarem da dançarina. Depois do fim da dinâmica, a doceira comentou sobre sua fala.

Em conversa no Quarto do Líder com Giovanna, a participante, apontada como planta algumas vezes dentro e fora da casa, revelou que não ouviu ou viu a dupla falando mal da manauara, mas que soube da informação por Leidy Elin. Leia mais aqui.