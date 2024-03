BBB 24: Raquele comenta sobre falarem mal de Isabelle: 'Leidy me contou'

Após fazer suposta revelação sobre Isabelle no Sincerão, Raquele comenta como ficou sabendo de informação sobre falarem mal da sister

No Sincerão desta segunda-feira, 18, a emparedada Raquele causou ao jogar em sua vez que Beatriz e Alane teriam falado mal de Isabelle antes de se aproximarem da dançarina. Depois do fim da dinâmica, a doceira comentou sobre sua fala.

Em conversa no Quarto do Líder com Giovanna, a participante, apontada como planta algumas vezes dentro e fora da casa, revelou que não ouviu ou viu a dupla falando mal da manauara, mas que soube da informação por Leidy Elin.

"Coloquei Isabelle ali também porque quero, óbvio, e para ressaltar que, por mais que eu jogue do outro lado, ela é prioridade mais minha do que de quem ela está andando, para ela abrir o olho", falou Raquele explicando sua escolha.

"Também foi inteligente, eu que fui meio burra", analisou Giovanna. A doceira voltou a falar e disse que as participantes falavam mal da dançarina. "Não adianta falar que não falava mal não, porque falava, sim. E eu joguei no vento mesmo. Eu não escutei, Leidy me contou, joguei lá. Brasil, volta aí, recapitula, pega o vídeo e joga aí", falou a doceira.

"Diz que Isabelle olhava estranho, que não sei o quê, e agora está aí. Isabelle já está pensativa, Davi já está com a cara feia", afirmou Raquele. Depois, a doceira contou que não deu tempo de falar mais do baiano no Sincerão. "Eu ia falar que ele se sente o alecrim dourado. Durante uma discussão, uma briga, ele pode gritar com todo mundo, falar palavrão", contou Raquele. "E quando vai brigar com ele, ele pede para falar mais baixo. (...) Quem solta palavrão que nem ele faz, é mal-educado. Você não viu ele falando com Leidy? É falta de educação, mal-educado mandar os outros tomar no c*, só ele pode. É baixo", destacou a doceira.

Após ter feito a suposta revelação de falarem mal de Isabelle, a manauara ficou isolada e Lucas Henrique e Leidy Elin criticaram a postura da participante. Saiba mais aqui.

Raquele expõe que Alane e Bia falavam mal de Isabelle

Raquele prometeu que iria disparar algumas verdades durante o Sincerão desta segunda-feira, 18, no Big Brother Brasil 24. A doceira não chamou Beatriz de 'idiota' como tinha prometido, mas decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle.

A emparedada colocou Alane, Beatriz e Davi no Painel da Eliminação com a justificativa de que as Fadas estão disputando o paredão com ela.

"Ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso", disse sobre a bailarina. Em seguida, ela disparou sobre a dupla que enfrenta na berlinda: "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas".