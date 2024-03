BBB 24: Lucas Henrique e Leidy Elin criticam sister: 'Absolutamente nada'

Após fala de Raquele sobre sister no 'Sincerão', Lucas Henrique e Leidy Elin criticam postura calada de participante depois de suposta revelação

Após o Sincerão nesta segunda-feira, 18, no BBB 24, os brothers comentaram sobre algumas falas que disseram na dinâmica. Uma delas foi uma de Raquele, a sister emparedada contou que Beatriz e Alane teriam falado mal de Isabelle.

Após a suposta revelação, a manauara teria ficado bastante confusa e se afastado do grupo para repensar. Lucas Henrique e Leidy Elin então repararam nisso e opinaram. Os participantes então criticaram que ela não fará nada em relação a isso.

"Isabelle não está ali", falou a trancista. Lucas assentiu e deu a entender que já tinha observado. "Isabelle está p*", completou a sister. "Mas, sabe o que ela vai fazer em relação a isso?", perguntou o professor. "Nada", respondeu a trancista. "Absolutamente nada", reforçou Lucas. "Ela vai engolir a seco", ressaltou. "E segue o jogo [...] Essas coisas que eu acho que pegam pra ela", declarou Leidy Elin.

Vale lembrar que, durante o Sincerão, Raquele afirmou que Alane falava mal da dançarina. "Ela esqueceu de falar que, quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje estão como se fossem melhores amigas", contou a emparedada.

"Ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso", disse sobre a bailarina. Em seguida, ela disparou sobre a dupla que enfrenta na berlinda: "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas".