BBB 24: Raquele sobre possível volta do paredão: "Muita gente vai ficar surpresa"

Em conversa com a líder Giovanna, Raquele afirmou que muitos participantes vão ficar surpresos caso ela não seja eliminada do BBB 24

Nesta segunda-feira, 18, Raquele conversou com Giovanna no quarto do líder sobre o paredão do BBB 24. Ela disputa a preferência do público para seguir no jogo contra Alane e Beatriz.

Durante o papo, a doceira avaliou qual seria a reação dos participantes caso ela voltasse da berlinda. "Se eu voltar amanhã, se for da vontade de Deus e do Brasil... eu gosto sempre de falar 'se', sabe? Acho muito forte falar 'eu vou voltar'. Porque tudo pode acontecer", ressaltou a sister.

A nutricionista concordou com a amiga. "Também acho. Quanto mais a gente tem expectativa, mais a gente se frustra depois", afirmou. "Se eu voltar amanhã, muita gente vai ficar surpresa na casa", disse Raquele.

"O nosso lado mesmo, sabia? Porque você sabe a visão que a gente já tem das coisas... e, se eu voltar, vou manter aquela coisa, 'vou para o Paredão de novo'. Semana que vem, se eu não for Líder e não for Anjo, pode ser que eu seja puxada de novo. Não tem muito o que fazer, não", acrescentou.

A doceira ainda falou sobre o fato de Alane e Beatriz serem amigas. "Se a torcida das duas for bem unida, você já sabe, né? Adoraria ouvir o Tadeu [Schmidt] falar amanhã para mim: 'Raquele, pode ficar tranquila, hoje não é sobre você'", completou.

Brothers enxergam Raquele forte no jogo

O paredão foi formado neste domingo, 17, no BBB 24 e Raquele acabou na berlinda após vetar a imunidade de Beatriz. Enfrentando a vendedora no Brás e a amiga dela, Alane, a doceira e seus aliados acreditam em sua permanência na casa.

Em conversa no Quarto do Líder, Giovanna e Lucas Henrique compartilharam que enxergam a sister como uma forte jogadora. "O que eu acho, realmente, é que você não sai, não", disse Giovanna para Raquele. Lucas concordou: "Você vai ver isso lá fora, eu já falei para a Leidy várias vezes. Eu acho que você é muito forte. Eu não estou falando isso porque estou na sua frente, não, de verdade". Confira a conversa completa!