BBB 24: Brothers enxergam Raquele forte no jogo: 'Não sai, não'

Após Raquele parar no paredão com Beatriz e Alane, brothers enxergam sister como jogadora forte e não acreditam que possa ser eliminada

O paredão foi formado neste domingo, 17, no BBB 24 e Raquele acabou na berlinda após vetar a imunidade de Beatriz. Enfrentando a vendedora no Brás e a amiga dela, Alane, a doceira e seus aliados acreditam em sua permanência na casa.

Em conversa no Quarto do Líder, Giovanna e Lucas Henrique compartilharam que enxergam a sister como uma forte jogadora. "O que eu acho, realmente, é que você não sai, não", disse Giovanna para Raquele.

Lucas concordou: "Você vai ver isso lá fora, eu já falei para a Leidy várias vezes. Eu acho que você é muito forte. Eu não estou falando isso porque estou na sua frente, não, de verdade". O professor de Capoeira, então, defendeu sua visão: "Na minha leitura de jogo, eu acho que você é muito forte, a Pitel é forte e acho que a Bia é forte".

Ele, então, completou fazendo uma breve análise sobre si: "Eu não consigo me ver muito forte". "Eu te vejo", rebateu Raquele. "A gente também não consegue se enxergar muitas vezes", concluiu ele. Giovanna, então, disse que além de Beatriz e Davi, enxerga que Lucas Henrique, Raquele e Pitel têm chance de chegar até a Final.

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o Anjo autoimune Matteus imunizando Beatriz. Em seguida, Raquele optou por usar o Poder Coringa, intitulado Poder da Verdade e retirou a imunidade de Bia. Em seguida, a Líder Giovanna indicou Beatriz direto ao paredão.

Na primeira votação da casa, em aberto, os brothers deveriam votar nos participantes que estavam Na Mira do Líder. Bia já estava no paredão e Matteus estava imunizado, Alane, MC Bin Laden e Davi podiam ser votados e com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa.

Depois, os brothers votaram novamente no confessionário e Alane recebeu 5 votos e também foi para a berlinda. Os indicados ao Na Mira do Líder deveriam dar um Contragolpe em consenso e escolheram mandar Raquele.

Davi, Alane e Raquele disputaram a Prova Bate e Volta, mas Davi levou a melhor e se livrou da berlinda.