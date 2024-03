BBB 24: Davi vence Prova Bate e Volta e se livra do paredão

Davi disputou a prova ao lado de Alane e Raquele, mas levou a melhor e se livrou da berlinda no BBB 25

Davi venceu a Prova Bate e Volta e se livrou do paredão triplo formado na noite deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 24. O baiano disputou a prova ao lado de Raquele e Alane, mas levou a melhor e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Como foi a prova

Cada um dos brothers deveriam escolher um cenário para jogar a prova.

Ao comando do trio, pelúcias caíram do teto da área externa da casa. Cada um deles deveria pegar 7 pelúcias e levar para a sua caixa de vidro.

Cada uma das pelúcias continha um cartão com uma pontuação. Quem somasse a maior pontuação, vencia a Prova e se livrava do paredão.

Davi somou 175 pontos; Alane 130 e Raquele 135.