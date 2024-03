BBB 24: Raquele opina sobre atitude de Davi durante ação no reality show

Na manhã desta segunda-feira, 18, Raquele desaprovou atitude de Davi durante ação publicitária no BBB 24. "Que jogador é esse?"

Na manhã desta segunda-feira, 18, os participantes do BBB 24 participaram de uma ação publicitária na área externa da casa. Como de costume, os brothers e sisters aproveitaram o momento para conversar sobre o jogo.

No início da conversa, Leidy Elin comentou com Raquele e Pitel sobre a forma que Isabelle olhava para a Líder Giovanna durante o café da manhã, disponibilizado na ação. "Cunhã [Isabelle] ficou olhando meia hora para Giovanna", iniciou a trancista. "Acho que a Giovanna percebeu, porque a Giovanna foi e comentou alguma coisa e falou com ela. Não foi, Giovanna?", questionou.

"O quê?", pergunta a nutricionista. "A Isabelle ficou olhando uma meia hora assim para você", respondeu Leidy. "Eu? Que horas? Agora?", questionou a Líder. "Foi não? Aquela hora que você comentou com ela de alguma coisa", explicou a sister.

"Também não vi, não", disse Raquele. Em seguida, a doceira relembrou o momento que Davi fez com que todos os aliados - Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle - sentassem na mesma mesa para tomar o café da manhã.

"E o desespero do outro de não deixar ninguém sentar com ninguém, só sentar com eles mesmos", lembrou Raquele. "Na hora, eu falei: 'Agora o desespero vem'. Foi dito e certo", continuou. Pitel, então, aproveitou para desabafar sobre o comportamento do motorista de aplicativo: "Ontem, eu continuei pensando, eu continuei incomodada com o que ele falou na sala de as pessoas julgarem as atitudes aqui".

"Que jogador é esse?", opiniu Raquele. "Você falou que as pessoas julgam tudo o que você faz. E o que é que ele faz desde o segundo dia de programa? Em dois dias de programa, ele chamou o Rodrigo de fraco, chamou o Nizam de fraco, chamou o Bin Laden de fraco, chamou o Michel de fraco, o Lucas de fraco, chamou a Yasmin de inútil", prosseguiu Pitel.

"Se isso não é julgar as atitudes e os comportamentos dos outros, isso é o quê?", finalizou a assistente social.

Ao final da ação, já no Quarto do Líder, Raquele voltou a comentar sobre a atitude de Davi. "Ele quer excluir todo mundo, sabe?". "Para depois falar que eles que são excluídos", acrescentou a Líder da semana.

Davi detona postura de Raquele no jogo

Davi deu sua opinião sobre o jogo de Raquele no Big Brother Brasil 24 durante uma conversa com Matteus na piscina da casa. Na tarde desta segunda-feira, 18, o baiano comentou a participação da sister, que está disputando o décimo terceiro paredão ao lado de Beatriz e Alane.

"A Raquele é uma pessoa que é a bandeirinha do jogo, né? Ela só joga pela lateral ali, levantando a bandeira. Quando ela quer levantar", começou o brother.

Matteus relembrou um dos últimos Sincerão em que a única participante que não citada foi Raquele. "A única que não apareceu", recordou.

Em seguida, o motorista de aplicativo continuou opinando: "A gente não vê ela se mostrando na casa, ela não está envolvida em muita situação, quer ficar em um jogo confortável. Aí, quando está correndo risco, quer se levantar. Aí, brada".

"Para mim, é uma pessoa que não se mostra no jogo, não bota a cara à tapa. Se joga, joga só com as pessoas que ela está reunida lá dentro, no quarto", finalizou sobre a doceira.