BBB 24: Davi detona postura de sister no jogo: "Não bota a cara a tapa"

Em conversa com Matteus, Davi opinou sobre a postura de Raquele no Big Brother Brasil 24

Davi deu sua opinião sobre o jogo de Raquele no Big Brother Brasil 24 durante uma conversa comMatteus na piscina da casa.

Na tarde desta segunda-feira, 18, o baiano comentou a participação da sister, que está disputando o décimo terceiro paredão ao lado de Beatriz e Alane.

"A Raquele é uma pessoa que é a bandeirinha do jogo, né? Ela só joga pela lateral ali, levantando a bandeira. Quando ela quer levantar", começou o brother.

Matteus relembrou um dos últimos Sincerão em que a única participante que não citada foi Raquele. "A única que não apareceu", recordou.

Em seguida, o motorista de aplicativo continuou opinando: A gente não vê ela se mostrando na casa, ela não está envolvida em muita situação, quer ficar em um jogo confortável. Aí, quando está correndo risco, quer se levantar. Aí, brada".

"Para mim, é uma pessoa que não se mostra no jogo, não bota a cara à tapa. Se joga, joga só com as pessoas que ela está reunida lá dentro, no quarto", finalizou sobre a doceira.