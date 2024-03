BBB 24: Giovanna promete tomar atitude se Raquele for eliminada no paredão

A Líder da semana decidiu tomar uma decisão polêmica se sua amiga deixa a casa do BBB 24

Giovanna revelou que tomará uma decisão se a sua amiga, Raquele, for eliminada do paredão na próxima terça-feira, 19, no Big Brother Brasil 24.

Após a formação do paredão, a Líder da semana foi ao Quarto Gnomo desabafar com Leidy Elin.

Assim que Raquele entrou no quarto, Giovanna disparou: "Se essa menina sair terça-feira, eu vou apertar o botão!", afirmou para Leidy apontando para emparedada.

A doceira deu risada e fez som de negação. "Pode parar de graça! Vai nada", repreendeu a mineira. "Ah vou! Eu vou!", seguiu insistindo a nutricionista. "Giovanna, eu dou na sua cara, viu?", brincou Raquele.

Raquele está enfrentandoBeatriz e Alane no paredão, que deve eliminar mais um participante amanhã.