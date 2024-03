BBB 24: MC Bin Laden abre o jogo em DR com Giovanna: "Faltou maturidade"

Após se afastar de Giovanna, MC Bin LAden decidiu chamar a sister para conversar e pediu desculpas por seu comportamento no BBB 24

Nesta segunda-feira, 18, MC Bin Laden chamou Giovanna para conversar no quarto Gnomo do BBB24, e pediu desculpas para sister por não ter mais falado com ela desde que decidiu que seria melhor que eles parassem de ficar na casa.

Durante a conversa, o funkeiro confessou que faltou maturidade na relação com a nutricionista. "Queria te pedir desculpa por aquele dia que aconteceu na cozinha, daquilo que falei para você. Enxergo que estou errado. Não é pela pressão dos outros, não, de vir falar contigo. Acho também a forma que a gente ficou ali resolvido...", começou ele;

"Acho que eu também estava vivendo muita coisa ali que estava muito complicado e eu não sabia digerir. Então, eu enxergo que faltou muita maturidade algumas coisas ali para mim, porque estava passando por muitas coisas aqui dentro", justificou o cantor.

Bin confessou que estava sentindo muitas coisas, por isso acabou errando com a sister. "Estou te pedindo desculpa, realmente, pelo meu erro. Sobre essa situação de não vir falar contigo, algumas vezes eu tinha conversado com o Lucas, quando a gente ficava. Eu falava: 'Não sei se a Giovanna está com alguma coisa, porque às vezes ela não fala muito comigo, quando ela está perto do pessoal dela, e ela fala comigo quando está só'. Eu fui digerindo isso, compartilhava isso somente com ele. Me pegava muito quando você não ia falar comigo. Eu ficava: 'Acho que ela quer o espaço dela'", completou o artista.

Giovanna confessa que ficou magoada com MC Bin Laden

Ainda durante a conversa, Giovanna confessou que ficou magoada com a atitude de Bin Laden. A nutricionista ainda relembrou uma briga entre o funkeiro e Michel, e disse que acabou envolvida na situação, já que era próxima dos dois.

"Eu tenho plena consciência de que sempre fui imparcial com isso e que fiz tudo que achei que fosse justo dentro do que estava vendo e ouvindo. Não tem como, você fala comigo: 'Não quero, não quero e não quero. A gente é adversário'. Beleza, então é você no seu canto, eu com você no seu canto e eu com Michel no canto dele. Pronto, não são duas Giovannas. É a mesma em duas situações diferentes, em dois polos diferentes [...]", explicou.

"Eu fiquei muito magoada, sim. Eu sei que você tem dias e dias e que ficar no seu canto. Eu também sempre respeitei isso, não ia perguntar sempre. Sempre que via que você estava um pouco mais aberto, mais conversando com outras pessoas, aí eu ia perguntar", acrescentou.

Giovanna ainda disse que achava que tinha "essa liberdade" com o cantor, e depois relembrou uma conversa entre eles. "Aquele dia na cozinha, nem sei falar, porque realmente eu não esperava aquilo, de jeito nenhum. De nenhuma pessoa, menos ainda de você", desabafou ela, ressaltando que mesmo com tudo que aconteceu entre eles, nunca voto no funkeiro durante a formação do paredão.

