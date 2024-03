BBB 24: Giovanna avalia paredão e dispara sobre sister: "Leva a pior"

A líder Giovanna deu sua opinião sincera sobre quem deve ser eliminada do BBB 24 no paredão entre Alane, Beatriz e Raquele

Giovanna se reuniu com Raquele e Lucas Henrique na piscina do BBB 24 nesta segunda-feira, 18, para conversar sobre a próxima eliminação do reality. Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público para seguir no jogo, e a líder opinou sobre quem deve deixar a casa.

O comentário da nutricionista aconteceu após Raquele refletir sobre como será o discurso de Tadeu Schmidt. "Se ele [Tadeu] não falar de mim no início, posso saber que vai falar o meu nome no final. E, se ele falar meu nome no início, também pode saber que vai falar o meu nome no final. Não tem sinal, não tem como saber", analisou a doceira.

Em seguida, Giovanna disse que Alane deve ser a eliminada. "Mas, para mim, quem leva a pior é a Alane", ressaltou a sister. Lucas Henrique, então, relembrou uma conversa que teve com Pitel sobre as emparedadas. "Assim, eu falei quando me perguntou na academia... eu consigo ver motivo para todo mundo ficar e todo mundo sair", ressaltou ele.

A líder concordou e completou: "Depende do que pesa mais de cada um", pontuou ela. "É óbvio que eu quero que quem saia seja a Alane", afirmou o capoeira sobre a sua preferência.

Giovanna promete tomar atitude se Raquele for eliminada no paredão

Após a formação do paredão, Giovanna revelou que tomará uma decisão se a sua amiga, Raquele, for eliminada do paredão na próxima terça-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. A Líder da semana foi ao Quarto Gnomo desabafar com Leidy Elin, e assim que Raquele entrou no quarto, Giovanna disparou:

"Se essa menina sair terça-feira, eu vou apertar o botão!", afirmou para Leidy apontando para emparedada. A doceira deu risada e fez som de negação. "Pode parar de graça! Vai nada", repreendeu a mineira. "Ah vou! Eu vou!", seguiu insistindo a nutricionista. "Giovanna, eu dou na sua cara, viu?", brincou Raquele.