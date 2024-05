Mãe de Neymar Jr apaga foto após causar suposta polêmica com Bruna Biancardi

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves toma atitude e apaga foto após circularem rumores de polêmica com Bruna Biancardi; entenda o motivo

No começo da semana, a mãe Neymar Jr, Nadine Gonçalves, usou as redes sociais para mostrar que estava viajando com seu neto, Davi Lucca. No entanto, o registro gerou repercussão, já que Mavie, fruto do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi, ficou de fora da viagem e não costuma aparecer ao lado da avó. Diante das críticas e rumores de desavenças com a ex-nora, ela apagou a foto.

Tudo começou depois que Nadine compartilhou um registro ao lado do primogênito do atleta e contou que eles estavam fazendo uma viagem juntos: “Uma viagem em que Deus está cuidando de tudo. Eu e o meu bebê", escreveu ela no clique em que aparece ao lado de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de um antigo relacionamento de Neymar com a empresária Carol Dantas.

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves apagou fotos com o neto - Reprodução/Instagram

Pouco tempo depois, Nadine passou a receber críticas, apagou o registro e não voltou a compartilhar novos cliques com o neto. Mesmo assim, a publicação repercutiu nas redes sociais e muitos seguidores questionaram o motivo da neta caçula não participar da viagem ou aparecer com a avó. Vale lembrar que os rumores de uma desavença com a mãe da menina não são de hoje.

Biancardi, que colocou um ponto final no namoro com o jogador em novembro do ano passado, enfrentou rumores envolvendo sua sogra por anos. Para quem não acompanhou detalhes do namoro , circulavam boatos de que a sogra e a notra não teriam um relacionamento harmonioso, já que Nadine não gostava da aproximação da influenciadora com a madrasta do filho, segundo Lucas Pasin, do Uol.

Ainda conforme divulgado pelo colunista, as duas se tratariam com frieza nos eventos que frequentavam. Contudo, o relacionamento atingiu um ponto crítico quando a mãe do jogador, supostamente, teria vazado o sexo da herdeira de seu filho em um salão de beleza antes da revelação no chá de bebê da pequena.

Bruna e Nadine nunca confirmaram os rumores. No entanto, a mãe do jogador não retribuiu o follow da ex-nora nas redes sociais. No começo do ano, a influenciadora chegou a afastar os boatos ao compartilhar uma declaração no aniversário da antiga sogra, mas parece que as especulações voltaram a ganhar força após a foto polêmica.

