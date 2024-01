Bruna Biancardi se declara para mãe de Neymar Jr após rumores de desavença

Bruna Biancardi presta homenagem no aniversário da mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, contrariando boatos de rixa com sua ex-sogra

Neste sábado, 20, a influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao compartilhar uma homenagem nas suas redes sociais dedicada ao aniversário de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. Em um gesto público, a modelo colocou um ponto final nos anos de especulações sobre uma possível rixa com sua ex-sogra.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou um registro em que a mãe de seu ex-namorado aparece brincando com sua filha, a pequena Mavie, que tem apenas três meses. A bebê é fruto do antigo relacionamento com o craque da Seleção Brasileira e do clube saudita Al-Hilal, e por isso, é neta de Nadine.

Na legenda, a influenciadora mandou um recado especial para celebrar o aniversário de sua ex-sogra de forma discreta, mas também significativa: “Parabéns novamente Vovó. Que Deus abençoe sua vida e você tenha um novo ciclo repleto de felicidade e conquistas!”, Bruna escreveu para homenagear a mãe de seu ex-namorado.

Bruna Biancardi homenageia mãe de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital, que colocou um ponto final no namoro com o jogador em novembro do ano passado, enfrentou rumores envolvendo sua sogra por anos. Para quem não acompanhou detalhes da vida do craque, circulavam boatos de que Nadine e Bruna não teriam um relacionamento harmonioso durante o namoro.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do site Splash, a influenciadora tentava manter um relacionamento cordial com a sogra na época em que namorada o jogador, mas suas tentativas eram ignoradas por Nadine, que não gostava da aproximação da influenciadora com a antiga madrasta do filho, Neymar Jr.

Ainda conforme o colunista, as duas se tratariam com frieza nos eventos que frequentavam. Contudo, o relacionamento atingiu um ponto crítico quando a mãe do jogador, supostamente, teria vazado o sexo do herdeiro de seu filho em um salão de beleza antes da revelação no chá de bebê da pequena. Elas nunca confirmaram os rumores.

Mas a chegada da primeira herdeira do casal parece ter mudado o relacionamento entre Bruna e Nadine. Apenas uma semana após o nascimento da filha, que chegou ao mundo em outubro do ano passado, a influenciadora ensaiou a aproximação ao começar a seguir o perfil da sogra nas redes sociais. No entanto, a mãe do jogador nunca retribuiu a atitude.

Mãe de Neymar Jr celebra aniversário:

A família do craque Neymar Jr está em festa! Isso porque a mãe do jogador de futebol, Nadine Gonçalves, celebra a chegada de seus 57 anos nesta sexta-feira, 19. Para comemorar a data especial em grande estilo, a mãe do atleta usou as redes sociais para compartilhar um vídeo descontraído em um banho de hidromassagem; veja o clique!