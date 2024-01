Mãe de Neymar Jr se exibe em banheira para celebrar aniversário: “Comemorar”

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves completa 57 anos e atrai olhares ao compartilhar vídeo posando em banho de hidromassagem

A família do craque Neymar Jr está em festa! Isso porque a mãe do jogador de futebol, Nadine Gonçalves, celebra a chegada de seus 57 anos nesta sexta-feira, 19. Para comemorar a data especial em grande estilo, a mãe do atleta usou as redes sociais para compartilhar um vídeo descontraído em um banho de hidromassagem.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Nadine dividiu o registro em que aparece posando na beira da banheira. Com um sorriso no rosto, a mãe do craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal esbanja jovialidade e muita beleza. Na legenda do registro, ela compartilhou uma reflexão religiosa sobre a celebração de mais um ano de vida.

“Primeiramente agradeço somente a ti, por me permitir comemorar mais um ano, que somente o senhor soube de tudo e tomou conta de mim. Mais independente de tudo, estou aqui. Obrigada meu Deus”, a mãe de Neymar escreveu na publicação, que acumulou elogios e parabenizações de familiares, amigos e admiradores nos comentários.

O cantor Thiaguinho, que é próximo da família do craque, desejou tudo de bom para Nadine: "Deus abençoe demais, tia Nadine. Tudo de melhor na sua vida! Saúde e Paz! Beijo gigante", escreveu o pagodeiro. “Feliz aniversário Nadine. Que Deus te abençoe sempre. Seja sempre essa mulher feliz e alegre que você é”, disse outra amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Vale lembrar que além de ser mãe do craque, Nadine também tem outra herdeira, Rafaella Santos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Neymar Pai. Ela também é avô dos filhos do jogador, a pequena Mavie, de apenas três meses, que é filha do jogador e da influenciadora Bruna Biancardi, e Davi Lucca, de 12 anos, do antigo namoro com Carol Dantas.

Mãe de Neymar Jr participou de cruzeiro do filho:

Vale lembrar que no final do ano passado, a mãe do jogador de futebol caprichou na escolha de sua fantasia para uma festa no cruzeiro do filho, que reuniu um time de celebridas e influenciadores em uma resenha em alto mar. A estrela surgiu com uma fantasia de policial para curtir a noitada com os amigos e também ao lado de um de seus netinhos, Davi Lucca.

O look dela todo preto contou com boné com a palavra ‘Police’, óculos escuros e modelito justo e curto, com meia-calça. As fotos do look dela foram compartilhadas pelo promoter David Brazil, que surgiu vestido de onça-pintada. Já o menino encantou ao aparecer com uma fantasia de dinossauro inflável ao lado da avó; veja os cliques.