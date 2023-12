Mãe de Neymar Jr capricha na escolha da fantasia para o cruzeiro do filho

Mãe do jogador de futebol Neymar Jr, Nadine Gonçalves surge com fantasia justa ao corpo e toda preta em festa no cruzeiro do filho

Mãe do jogador de futebol Neymar Jr, Nadine Gonçalves caprichou na escolha de sua fantasia para uma festa no cruzeiro do filho em alto mar. A estrela surgiu com uma fantasia de policial para curtir a noitada com os amigos.

O look dela todo preto contou com boné com a palavra ‘Police’, óculos escuros e modelito justo e curto, com meia-calça. As fotos do look dela foram compartilhadas pelo promoter David Brazil, que surgiu vestido de onça-pintada.

Além disso, o neto de Nadine, Davi Lucca, também roubou a cena na foto com a avó. O menino apareceu com uma fantasia de dinossauro inflável.

O cruzeiro de Neymar Jr reuniu várias celebridades nesta semana e contou com muita animação. O navio saiu de Santos, no litoral de São Paulo, e fez uma viagem de três dias, que chegou ao fim nesta sexta-feira, 29.

David Brazil, Davi Lucca e Nadine Gonçalves

Neymar Jr passa o Natal com a ex-namorada e a filha caçula

Na noite do último dia 24, o jogador Neymar Jr promoveu uma festa luxuosa em celebração do Natal. A ocasião contou, inclusive, com a presença de sua ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, e a filha caçula, Mavie, de 2 meses.

Em suas redes sociais, ele fez questão de mostrar um clique feito ao lado de Bruna, sua herdeira, além de sua mãe, Nadine Gonçalves. Por sua vez, Biancardi exibiu uma foto de quando estava com a filha dormindo em seu colo durante a festa.

Mais cedo, o craque também publicou um registro encantador com a recém-nascida e seu irmão mais velho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento entre Neymar e Carol Dantas. Nas fotos, o atleta apareceu em um momento de carinho com os dois filhos e também posou com todos os amigos presentes.

Na legenda, ele apenas disse: “Feliz Natal”. Vale lembra que Neymar Jr e Bruna, mesmo separados recentemente, continuaram com a amizade para poderem curtir o primeiro Natal da filha deles em harmonia.