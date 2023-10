Paz selada? Bruna Biancardi dá primeiro passo para se aproximar da mãe de Neymar Jr

Com a chegada de Mavie, Bruna Biancardi surpreende ao tomar atitude para se aproximar da mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves

A influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu dar um passo inicial em direção à reconciliação com sua sogra, Nadine Gonçalves. Após o nascimento de sua primeira filha com Neymar Jr, a pequena Mavie, a modelo tomou a iniciativa de seguir a mãe do craque nas redes sociais, embora o follow não tenha sido retribuído até o momento.

A decisão da influenciadora gerou repercussão, já que as duas mulheres mais importantes na vida do jogador não mantêm um relacionamento harmonioso. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, há uma razão para que Bruna e Nadine não mantenham contato por meio das redes sociais, mesmo após anos de convivência.

Antes da atitude de Bruna, o colunista havia informado que a influenciadora tentava manter um relacionamento cordial, mas suas tentativas eram ignoradas por Nadine, que não gostava da aproximação da influenciadora com a madrasta do jogador. Nos bastidores, os boatos sugerem que as duas se tratavam com frieza nos eventos que frequentavam.

No entanto, o relacionamento atingiu um ponto crítico quando a mãe do jogador, supostamente, teria vazado o sexo do herdeiro de seu filho em um salão de beleza antes da revelação no chá de bebê da pequena. A atitude teria sido a gota d'água que causou o distanciamento entre elas. Mas a chegada da primeira herdeira do casal parece ter mudado o relacionamento entre Bruna e Nadine.

Apenas uma semana após o nascimento da filha, que chegou ao mundo na última sexta-feira, 6, a influenciadora ensaiou a aproximação com uma atitude pública ao começar a seguir sogra. A mãe do craque, por sua vez, chegou a compartilhar uma foto da nora com a neta e o filho logo após o parto, ainda no hospital.

Mãe de Neymar Jr aparece discreta em foto do parto:

Bruna Biancardi também surpreendeu ao mostrar que Nadine Gonçalves acompanhou o nascimento de sua filha, Mavie, na semana passada. Nos stories do Instagram, a influencer mostrou fotos e vídeos com detalhes de como foi o seu parto. Em um dos registros, ela exibiu Nadine discretamente no meio dos seus amigos.

Como foi o nascimento de Mavie?

Bruna Biancardi usou as redes sociais para fazer seu relato de parto. A influenciadora, que já está em casa com a recém nascida, contou que tentou o parto normal, mas a dor foi muito forte e ela optou pelo parto cesárea. Ela teve a companhia da irmã, Bianca Biancardi, e também da madrinha da filha, Hanna Carvalho, durante todo o trabalho

Porém, apenas Bianca entrou na sala de cirurgia na hora da cesariana e foi quem a apoiou durante este momento. “Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, ela comentou sobre a ausência de Neymar Jr no nascimento da filha em seus stories do Instagram; confira o relato completo.