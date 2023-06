Rumores apontam como seria a relação de Bruna Biancardi com a mãe de Neymar Jr

Colunista revela como é a relação da namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi, com a sogra, Nadine Gonçalves

A família de Neymar Jr é assunto na internet nos últimos dias. Depois da celebração do chá revelação da filha dele, a relação da namorada do atleta, Bruna Biancardi, com a sogra, Nadine Gonçalves, veio à tona. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, as duas não teriam uma relação muito próxima.

O colunista informou que elas não se seguem nas redes sociais. Bruna tentaria uma aproximação com Nadine durante os eventos que participam, mas não acontece muito contato entre elas. Além disso, a mãe de Neymar teria surpreendido a família quando teria vazado o sexo do bebê do filho em um salão de beleza, revelando antes da hora que era uma menina. Lucas Pasin ainda apontou que Neymar Pai tem uma boa relação com a nora, Bruna Biancardi.

No entanto, as duas não se pronunciaram sobre os rumores envolvendo a convivência delas.

Bruna Biancardi curte passeio com Neymar Jr

Depois de revelar o nome da filha, Neymar Jr e Bruna Biancardi surpreenderam com mais uma aparição juntos em público nesta segunda-feira, 26. Os dois chegaram de mãos dadas em um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro e atraíram todos os olhares.

Os dois foram flagrados pelos fotógrafos de plantão quando chegaram de mãos dadas ao evento. Para a ocasião, o atleta surgiu com um look todo preto, composto por terno e camisa. Por sua vez, a influencer apostou em um vestido vermelho de um ombro só e justo ao corpo, o que destacou a sua barriguinha de grávida.

Mais cedo, Biancardi anunciou que a primeira filha vai se chamarMavie, que é a junção de duas palavras francesas: Ma, que significa Minha, e Vie, que significa Vida. Os dois descobriram que vão ter uma menina no último sábado, 24, quando realizaram um chá revelação luxuoso na mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Fotos: Webert Belicio / Agnews