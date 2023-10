Sem Neymar Jr, Bruna Biancardi revela quem estava ao seu lado na sala de parto

Ao revelar detalhes do nascimento da filha, Mavie, Bruna Biancardi exibe foto de quem estava ao seu lado na hora do parto

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao contar quem estava ao seu lado na sala de parto para o nascimento da filha, Mavie. Ela contou que Neymar Jrnão conseguiu chegar a tempo no Brasil, porque estava na Arábia Saudita quando ela entrou em trabalho de parto. Assim, a irmã dela, Bianca Biancardi, foi quem esteve ao seu lado em todos os momentos.

Bruna contou que tentou o parto normal, mas a dor foi muito forte e ela optou pelo parto cesárea. Ela teve a companhia da irmã e também da madrinha da filha, Hanna Carvalho, durante todo o trabalho de parto. Porém, apenas Bianca entrou na sala de cirurgia na hora da cesariana e foi quem a apoiou durante este momento. “Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela nos stories do Instagram.

Além disso, ela agradeceu pelo carinho que recebeu de Bianca e Hanna. “Elas duas foram as minhas acompanhantes nessa jornada e não tenho palavras para elas. Me animaram, incentivaram, cuidaram de mim… Eu e Mavie somos eternamente gratas por vocês. Minha irmã de sangue, Bianca, e minha irmã por escolha, Hanna”, escreveu.

Irmã de Bruna Biancardi já criticou Neymar Jr

Na época que as traições vieram à tona, Bianca Biancardi fez críticas ao comportamento de Neymar Jr, que partiu para o deboche ao ser exposto flertando com outras mulheres."Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá", disse ela logo na abertura do texto. No desabafo, ela critica a postura do craque e diz que é preciso que ele lide com seriedade.

"Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", continuou.

Ela prosseguiu detonando Neymar e questionou a falta de valores da família do craque. "Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.