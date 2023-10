Bruna Biancardi conta detalhes do dia do nascimento de sua filha Mavie

Após dar boas-vindas a Mavie, sua filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi relembra do dia do nascimento da pequena

No último dia 6, o jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, Bruna Biancardi, deram boas-vindas a primeira filha do casal, Mavie. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde ambos compartilharam registros da recém-nascida.

E nesta quarta-feira, 11, dias após o parto, a influenciadora digital e mamãe relembrou como foi o dia do nascimento da bebê. Através dos stories de seu Instagram, ela remontou por meio de fotos e vídeos sua passagem pelo hospital antes de conhecer a filha.

Bruna apareceu no carro indo para o hospital e revelou que Mavie decidiu vir mais cedo. A pequena estava programada para nascer no dia 18 de outubro, mas a morena entrou em trabalho de parto dias antes. No caminho, ela cruzou com um lindo arco-íris no céu.

Antes do parto, ela recebeu a visita dos padrinhos da bebê, Hanna Carvalho e Léo Venditto, que permaneceram com a mãezona antes do procedimento. "Chegando no hospital, a minha bolsa estourou. E os dindos já foram correndo pra lá", contou Bruna.

Em seguida, ela surgiu com aparelhos de monitoramento do trabalho de parto e confessou. "Aqui eu não estava entendendo nada", disse. Mas logo a influenciadora foi levada para tentar fazer com que a criança nascesse. "Aqui decidimos que eu iria para o quarto de parto normal, tentar... já que estava com 4/5 dedos de dilatação e sem dor", contou Bruna.

Hanna gravou a amiga saindo do quarto e declarou: "Amiga, você vai voltar agora com a Mavie". Biancardi se mostrou chocada com a declaração. "Ainda não caiu minha ficha", confessou. Em seguida, a amiga e a irmã da namorada do craque do Al-Hilal ganharam uma declaração.

"Elas duas foram as minhas acompanhantes nessa jornada e não tenho palavras pra elas. Me animaram, incentivaram, cuidaram de mim... Eu e Mavie somos eternamente gratas por vocês. Minha irmã de sangue @bibiancardi e minha irmã por escolha @han.carvalho", escreveu Bruna.

Vale lembrar que Neymar Jr, pai da criança, não chegou a tempo de ver Mavie nascer. Segundo o jornal O Globo, a pequena veio ao mundo logo após a meia-noite, enquanto ele estava a caminho do Brasil. O atleta estava na Arábia Saudita, onde ele atua como atacante em um time local.

Do parto normal à cesariana

Bruna também revelou que não conseguiu ter parto normal, como tentaram na primeira vez. Na sala de parto, ela mostrou-se plena e sorridente de início, mas logo sentiu muitas dores com as tentativas de fazer a filha nascer.

A equipe decidiu optar por uma cesariana, já que a influenciadora relatou que a dor que sentiu era enorme. "Sempre tive medo, mas a dor era insuportável pra mim nesse momento e minha dilatação não tinha evoluído", revelou.

