Mãe de Neymar Jr aparece discreta em foto do nascimento de Mavie

Bruna Biancardi exibe fotos com a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, ao mostrar como foi o nascimento da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao mostrar que Nadine Gonçalves, que é a mãe de Neymar Jr, acompanhou o nascimento de sua filha, Mavie, na semana passada. Nos stories do Instagram, a influenciar mostrou fotos e vídeos com detalhes de como foi o seu parto. Em um dos registros, ela exibiu Nadine discretamente no meio dos seus amigos.

Na foto, Nadine apareceu sorridente ao lado de vários amigos e familiares de Bruna enquanto assistia ao nascimento de Mavie. Todos apareceram atrás de um vidro enquanto a bebê vinha ao mundo.

Logo depois, Bruna também mostrou uma foto de Nadine com a neta no colo e ao lado de Neymar Jr, quando o atleta chegou para conhecer a filha.

Bruna Biancardi fala sobre a emoção de se tornar mãe

Em um post nas redes sociais após receber alta da maternidade, Bruna Biancardi falou sobre a emoção de se tornar mãe pela primeira vez.

"Ser mãe sempre foi o meu sonho, e quem me conhece sabe.. mas não imaginei que seria um amor tão intenso e inexplicável. É como se tudo só fizesse sentido agora. Foram meses de muitas mudanças, tanto físicas como emocionais.. ela sentiu tudo o que eu sentia, e foi maravilhoso ver quem são as pessoas que realmente se importavam com a gente. Deus, amigas, amigos, familiares.. MUITO OBRIGADA", disse ela.

E completou: "No nascimento dela pude experimentar as sensações do parto normal e também da cesárea, e não mudaria nada! Foi perfeito! Já sinto falta dos chutinhos, de passar creme na barriga e acompanhar o desenvolvimento dela, mas, agora está infinitamente melhor. Escrevo essa legenda com a Mavie nos meus braços, dormindo, com o rostinho mais lindo, a saúde perfeita e um jeitinho que encanta mais todo mundo a cada dia que passa. Estou ansiosa pra vivermos coisas maravilhosas juntas, filha! Estarei sempre com você. Obrigada por ter me salvado. Te amo mais que tudo".