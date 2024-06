Mãe de Neymar esbanja fofura em nova foto com a neta, Mavie

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, se declara para a neta e esbanja fofura em nova foto com Mavie no leilão beneficente do filho; confira!

Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Jr, mostrou seu lado vovó babona com Mavie, filha caçula do craque com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Nesta sexta-feira, 7, a famosa atualizou suas redes sociais ao lado da neta durante sua presença no leilão beneficente do instituto do filho.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nadine apareceu sorridente com Mavie no colo. Para a ocasião, ela usou um belíssimo vestido preto, com detalhes em pedraria na gola. Já a pequena esbanjou fofura ao fazer cara de confusa para a câmera e posar com seu lindo vestido branco. Neymar apareceu logo atrás, ajudando a segurar sua herdeira.

"Minha bebê", escreveu a vovó na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores de derreteram pelo registro e não deixaram de notar a semelhança entre Neymar e Mavie. "É a cópia do pai", disparou um internauta. "Família linda", enalteceu outro. "Curte a sua netinha vovó!", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Mavie completou 8 meses recentemente

Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 8 meses de vida na última quinta-feira, 6. E para celebrar essa data especial, sua mãe atualizou as redes sociais com um vídeo fofíssimo dela, que também ganhou uma bela declaração.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna publicou um registro com a herdeira nos braços em uma praia. Como trilha sonora, ela escolheu a música 'Constelação', de Mariana Nolasco com a dupla Mar Aberto.

"Você surgiu / E iluminou a rotina / E virou minha menina / E quando você sorriu / O céu se abriu… / Feliz 8 meses meu amor! Te amo mais que tudo", escreveu Bruna Biancardi, mencionando um trecho da canção.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à pequena Mavie. "8 meses da pitaynhaaaaaaaa", se derreteu Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar. "Ela sorri com os olhos", disse uma seguidora. "Cada dia mais linda e meiga. Feliz 8 meses", falou outra.