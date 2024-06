Namorada de Endrick ganha festa de despedida em meio à mudança do jogador

Em meio à transferência de Endrick para o Real Madrid, festa de Gabriely Miranda aumenta rumores de que ela decidiu se mudar com o jogador

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua festa de despedida. O evento aumenta rumores de que ela deve acompanhar o atleta na mudança à Europa.

Recentemente, o jovem de 17 anos se despediu do Palmeiras para se apresentar ao time do Real Madrid, na Espanha. Ele, inclusive, também ganhou uma festa de despedida na última semana, organizada por familiares e amigos.

Agora, foi a vez de Gabriely abrir o álbum de fotos e mostrar detalhes de como foi sua comemoração antes de deixar o Brasil. Para celebrar a noite, a companheira do jogador elegeu um look deslumbrante em preto e branco e surgiu belíssima nos registros publicados em seu Instagram.

Através dos stories, a influenciadora dividiu alguns momentos da festa, que contou com a decoração ornando com as cores do look, diversos balões e um cartaz com os dizeres 'Despedida da Gaby Miranda'. Além de um cardápio com docinhos, os convidados também curtiram uma apresentação da dupla João Vitor e Beatriz.

Vale lembrar que, em maio deste ano, Gabriely protagonizou um 'climão' com a sogra durante a participação de Endrick no programa 'Conversa com Bial', da Globo. Na ocasião, ao ser questionada por Pedro Bial se também se mudaria para a Europa junto com o namorado, a jovem informou que ainda estava pensando no assunto.

A mãe do atleta, por sua vez, respondeu: "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passamos pelo que passamos para estarmos aqui. Isso é um sonho realizado, não importa se vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos... O que importa é isso", disparou Cintia Ramos.

Confira as fotos:

Namorada de Endrick faz quatro tatuagens de uma vez e exibe resultado

Na última quinta-feira, 30, Gabriely Miranda, namorada de Endrick, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando suas novas tatuagens. Corajosa, a modelo decidiu fazer quatro desenhos espalhados pelo corpo, quase todos com o tema do amor. Inclusive, as novas tatuagens apareceram em meio a uma polêmica envolvendo seu namoro.

Através dos stories no Instagram, Gabriely mostrou que aproveitou sua estadia em um hotel para receber um tatuador. Enquanto o craque participava do seu último jogo pelo Palmeiras, ela decidiu fazer alguns novos desenhos e eternizar algumas palavras na pele. Primeiro, a modelo tatuou uma borboleta em seu braço, ao lado de alguns outros desenhos.

Em seguida, Gabriely também tatuou a palavra "amor" em inglês, em vermelho, no braço. A influenciadora digital não parou por aí, aproveitando para escrever a frase "no matter where", que significa "não importa onde", na parte de trás da canela. Por fim, ela tatuou "love more", que significa "ame mais", no pescoço. Confira os registros!