Filha de Virginia passa dos limites da fofura e impressiona com beleza

Fofura! Filha de Virginia passa dos limites da beleza em novas fotos e influenciadora se impressiona com a aparência da caçula; veja

A filha mais nova de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de 1 ano, encantou em novas fotos postadas pela mãe nesta terça-feira, 21, na rede social. Fazendo caras e bocas ao beber água, a menina roubou a cena com seu charme e fofura.

Apontada com frequência como a cópia do pai - inclusive a vovó Poliana Rocha já mostrou como o herdeiro era quando criança para provar a forte semelhança com Flor - a menina deixou não apenas a mãe babando com sua beleza, mas também os milhões de seguidores dela ao surgir fazendo graça.

"Ela brinca de ser bonita vei… como que pode essa beleza?!", questionou Virginia Fonseca inconformada com a herdeira, que por enquanto é a mais nova até José Leonardo nascer. Nos comentários, os internautas admiraram a garota. "Muito perfeita", falou a esposa do cantor Leonardo. "A Zé Felipa mais linda de todas", brincaram outras.

Vale lembrar que além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, que está prestes a completar 3 anos com uma grande festa. Inclusive, a influenciadora mostrou o convite e o pedido inusitado que fez aos convidados que forem ao evento.

Situação de itens doados por Virginia ao RS impressiona

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca se empenhou muito para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul e impressionou com as caixas mandadas. Além de fazer diversas doações em dinheiro, a famosa enviou mais de 50 caixas com roupas, calçados, brinquedos e outros acessórios que eram de sua família.

Após tomar uma decisão drástica com a sogra Poliana Rocha, de cancelar o bazar beneficente para enviar as roupas para os gaúchos, a esposa do cantor Zé Felipe passou mais de uma tarde organizando tudo para quem iria receber e o resultado chamou a atenção de quem recebeu.