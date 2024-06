Rafael Cardoso encanta ao mostrar foto da filha caçula

Pai de três filhos, o ator Rafael Cardoso explodiu o fofurômetro ao mostrar fotos da filha caçula, Helena, que nasceu em novembro de 2023

O ator Rafael Cardoso surpreendeu ao mostrar novas fotos com sua filha caçula, Helena, fruto do relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. Nesta sexta-feira, 14, o papai coruja compartilhou fotos da herdeira durante a hora da comida e explodiu o fofurômetro.

Ele mostrou o quanto a bebê já cresceu e está cada dia mais linda. A menina possui olhos azuis e é uma bebê feliz e sorridente. Na legenda, ele falou sobre o seu papel de pai presente.

"Comendo a comidinha do papai! Como como sempre fiz a de Aurora e Valentin… com a Helena não poderia ser diferente!", disse ele.

A bebê Helena nasceu no dia 27 de novembro de 2023, às 20h57, com 3.785 kg e 46 cm. O ator também é pai de Aurora e Valentin, frutos do antigo casamento com Mari Bridi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Rafael Cardoso falou sobre Helena em entrevista

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso falou sobre a filha caçula, Helena. "Estou podendo viver isso de novo, né? E a gente acha que já sabe [de tudo], né? Pensei, a mãe [Carol] de primeira viagem, ela não vai saber... Nossa, a gente aprende tudo de novo, coisas novas de relação mesmo, que eu não pude experienciar com as crianças, por estar gravando. Então é uma oportunidade de viver assim, que eu não consegui viver com eles, por estar trabalhando muito", explica.

Além disso, ele falou mais sobre ser pai de três. "Sempre fiz tudo. Fazia todo o papel, era pai de verdade. Tinha dia que eu saía do Projac e tinha um intervalo grande, eu saía de lá e ia almoçar com eles em casa, fazia comida muitas vezes, ia lá almoçava com eles e voltava. Muitas vezes fiz isso", conta o ator, que desde a separação de Mari Bridi, em 2023, tem ficado afastado dos filhos por questões judiciais.