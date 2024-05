Veja o bolo de aniversário da atriz Maisa Silva

Maisa Silva comemorou o seu aniversário de 22 anos com bolo estiloso e colorido. Veja as fotos da mesa dos doces

A atriz e apresentadora Maisa Silva escolheu um bolo de aniversário estiloso e colorido para comemorar a chegada dos 22 anos de vida. A estrela reuniu seus amigos e familiares em uma festa na noite de terça-feira, 21, e celebrou a data em grande estilo.

O bolo contou com quatro camadas e foi decorado nas cores azul, rosa e laranja. O doce ainda contou com desenhos de sol, lua e estrela em todas as camadas. O bolo ficou em uma mesa repleta de docinhos finos para a hora do Parabéns.

Em sua festa de aniversário, Maisa surgiu com um vestido branco brilhante e ousado. O modelito contou com decote estiloso e deixou à mostra as pernas torneadas da artista.

Festa de aniversário da Maisa - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Maisa nega rumores de affair

Após os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem seu namoro após anos de amizade, alguns internautas iniciaram uma campanha para o mesmo acontecer com os atores Maisa Silva e João Guilherme.Os dois, que são amigos de longa data, negaram o pedido dos fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), Maisa compartilhou uma publicação onde citava ela e o filho de Leonardo como os próximos a assumirem um relacionamento. A artista, no entanto, acabou com a esperança da web de vê-los como casal no futuro.

"HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez", escreveu Maisa, que ainda recebeu resposta de João Guilherme. "Recadinho especial do Shark Boy e

da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem sonhem…", disse o artista, citando a fantasia de Halloween que os dois combinaram em 2023.