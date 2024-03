Maisa volta a negar namoro com João Guilherme após pedido de fãs: "Sonhem"

Após pedido de fãs nas redes sociais, Maisa volta a negar namoro com João Guilherme e ambos brincam com a situação; confira!

Após os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem seu namoro após anos de amizade, alguns internautas iniciaram uma campanha para o mesmo acontecer com os atores Maisa Silva e João Guilherme. Os dois, que são amigos de longa data, negaram o pedido dos fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), Maisa compartilhou uma publicação onde citava ela e o filho de Leonardo como os próximos a assumirem um relacionamento. A artista, no entanto, acabou com a esperança da web de vê-los como casal no futuro.

"HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez", escreveu Maisa, que ainda recebeu resposta de João Guilherme. "Recadinho especial do Shark Boy e

da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem sonhem…", disse o artista, citando a fantasia de Halloween que os dois combinaram em 2023.

a maisa com o joão guilherme daqui a 20 anos https://t.co/K9DdkaxyM6 — ℓiทα. 🔆🏹 (@LinaSenun) March 14, 2024

HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez https://t.co/QHVazU0o5v — +a (@maisa) March 14, 2024

Essa não é a primeira vez que os dois negaram um possível romance entre eles. Em entrevista ao The Noite, do SBT, João falou sobre sua amizade com a atriz e negou ter algo a mais com ela."Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.

Maisa Silva desabafa após comentários sobre seu cabelo

No último dia 26, Maisa Silva usou suas redes sociais para responder alguns comentários sobre seu cabelo. Isso porque alguns seguidores pediram para que ela voltasse a usar os cabelos soltos. A apresentadora explicou que entende que os comentários têm a intenção de elogiá-la, mas ela opta por manter os cabelos presos nesse momento.

De forma bem humorada, Maisa explicou em seu perfil oficial no X - antigo Twitter - que está vivendo "o drama do cabelo médio". "Para todos vocês que ficam falando pra eu usar meu cabelo solto, eu sei que é na melhor das intenções. Porém, estou vivendo o drama do cabelo médio, ok? Favor respeitar", escreveu.

A atriz contou que pretende deixar os fios cresceram novamente. "Eu só quero meu cabelo longo de volta, então vou seguir ignorando esse comprimento", explicou.