Maisa Silva desabafa após comentários sobre seu cabelo

Após receber comentários dos internautas sobre seu cabelo, Maisa Silva usou as redes sociais para desabafar sobre fase atual

Na última segunda-feira, 26, Maisa Silva usou as redes sociais para conversar com os seguidores que pediram para que ela voltasse a usar os cabelos soltos. A apresentadora explicou que entende que os comentários têm a intenção de elogiá-la, mas ela opta por manter os cabelos presos nesse momento.

De forma bem humorada, Maisa explicou em seu perfil oficial no X - antigo Twitter - que está vivendo "o drama do cabelo médio". "Para todos vocês que ficam falando pra eu usar meu cabelo solto, eu sei que é na melhor das intenções. Porém, estou vivendo o drama do cabelo médio, ok? Favor respeitar", escreveu.

A atriz contou que pretende deixar os fios cresceram novamente. "Eu só quero meu cabelo longo de volta, então vou seguir ignorando esse comprimento", explicou. Os comentários dos internautas vieram após sua participação no Domingão com Huck, exibido no dia 25 de fevereiro, em que apareceu com o cabelo preso.

pra tds vcs q ficam falando pra eu usar meu cabelo solto eu sei que é na melhor das intenções porém.... estou vivendo o DRAMA do cabelo médio ok favor respeitar eu só quero meu cabelo longo de volta ent vou seguir ignorando esse comprimento bjsss pic.twitter.com/FmBE9WW3cL — +a (@maisa) February 27, 2024

Maisa Silva mostra detalhes de seu novo apartamento em São Paulo

Em outubro do ano passado, a atriz e apresentadora Maisa Silva surpreendeu ao revelar que está morando sozinha. Aos 21 anos, a protagonista da série De Volta Aos 15, da Netflix, contou que tomou essa decisão para facilitar as gravações da terceira e última temporada da produção.

A artista decidiu usar os stories de seu Instagram para tirar dúvidas sobre essa nova fase de sua vida. Segundo ela, o apartamento que está morando agora é provisório e ela permanecerá ali até a finalização da obra de seu outro apartamento, comprado há três anos.

Mas para matar a curiosidade de seus seguidores, Maisa mostrou em detalhes o seu apartamento provisório. Com decoração sóbria, ela exibiu seu quarto primeiro, com poucos itens de decoração. O destaque vai para sua grande cama, painel de madeira e armários planejados e espelhados. Ele ainda possui uma varanda e banheiro na suíte.

O imóvel ainda conta com um quarto de hóspedes de tamanho médio, cuja porta está escondida em uma parede ripada. Ele também tem uma sala de estar, sala de jantar e cozinha integrada, com um grande sofá e mesa de jantar, além de uma bela cozinha de armários planejados. Confira as fotos!