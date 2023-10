João Guilherme e Maisa encantam ao combinarem fantasia em festa de Halloween

O ator João Guilherme e a atriz Maisa Silva foram como a dupla Sharkboy e Lavagirl em uma festa de Halloween

Na noite desta quarta-feira, 25, uma festa de Halloween repleta de famosos aconteceu no Rio de Janeiro. O evento estrelado foi organizado pela atriz Giovanna Lancellotti. Entre os que marcaram presença no evento estavam Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Pocah, Jade Picon, Rodrigo Simas e Agatha Moreira, e Pedro Scooby e Cintia Dicker.

A dupla de atores João Guilherme e Maisa Silva foram ao evento com fantasias combinando. João e Maisa, que trabalham juntos na série “De Volta Aos 15”, se fantasiaram dos personagens Sharkboy e Lavagirl, do filme “As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl” de 2005 estrelado por Taylor Lautner e Taylor Dooley.

Em seu Instagram, Maisa compartilhou diversas fotos em que fazia diversas poses ao lado de João. Na legenda do post, a atriz citou um trecho de uma música que é cantada no filme: “Sonhe, sonhe, sonhe, sonhe, sonhe...”. Nos comentários, João se declarou para a amiga: “Te amo Lavagirl”.

Os seguidores de Maisa foram à loucura com as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Meu casal encubado favorito”, escreveu um fã. Outra seguidora declarou: “Namorem muito”. Uma admiradora elogiou: “Mano, perfeito! Melhor fantasia”. Outra fã notou os detalhes das fantasias: “Nossa eu adorei, até o detalhe do cabelo espetado do Sharkboy”.

Uma seguidora relembrou que um outro casal famoso já usou essa fantasia de Halloween. O ator americano Joshua Basset e a cantora Sabrina Carpenter assumiram um polêmico namoro ao surgirem de Sharkboy e Lavagirl em um vídeo.

E uma outra fã relembrou uma postagem recente de João Guilherme em que ele pedia uma namorada. “Se for essa a namorada que tu pediu a Deus essa semana, João Guilherme nós damos a bênção”, declarou.

Apesar dos diversos comentários sobre Maisa e João formarem um belo casal, o ator já veio a público comentar sobre esses rumores de namoro com a artista. “Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”, comentou o ator no programa "The Noite".

Foto: Webert Belicio / Agnews

Foto: Webert Belicio / Agnews

Foto: Webert Belicio / Agnews

Estilo!

Recentemente, João Guilherme recebeu uma série de elogios em suas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos durante uma viagem que fez a Espanha. O ator surgia posando para fotos com uma vista para as ruas de Madri, capital do país europeu.

O astro da série “De Volta Aos 15” apareceu com uma jaqueta vermelha, uma calça jeans resgada nos joelhos e um tênis preto.