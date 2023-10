João Guilherme recebe chuva de elogios ao esbanjar estilo durante viagem a Espanha

O ator João Guilherme esbanjou estilo e beleza ao publicar fotos de viagem a Espanha em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 17, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem a Espanha. O ator surgia posando para fotos com uma vista para as ruas de Madri, capital do país europeu.

O astro da série “De Volta Aos 15” apareceu com uma jaqueta vermelha, uma calça jeans resgada nos joelhos e um tênis preto. Em uma das diversas fotos, João posou ao lado do ator espanhol José Gimenez Zapiola. No último clique que compõe o carrossel, o artista aparecia fumando.

“Trabalhe pesado para que você possa apreciar a vista... Estamos de volta à Espanha”, escreveu o ator na legenda da postagem anunciando sua viagem. Nos comentários, a amiga e colega de João na série “De Volta aos 15”, Maisa Silva escreveu: “Gato”. Já o tio de João, o cantor Pe Lu escreveu: “Que pasa? [‘como está?’ em espanhol]”.

Os seguidores de João também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “O melhor”, comentou um fã. Outro seguidor elogiou: “Tão lindo”. Uma admiradora ainda escreveu: “Coisa querida”.

“João anda com palavras bonitas ultimamente ou estou cada dia mais apaixonada por você, ou você é fofinho mesmo”, declarou uma fã. Outro seguidor elogiou o look: “Essa calça”. E um admirador ainda elogiou: “Meu Deus”.

Nessa última semana, a família de João Guilherme voltou a ser foco nas redes sociais por conta de uma mulher que alega ser filha do cantor Leonardo. João é filho do cantor sertanejo com a dançarina e empresária Naira Ávila, os dois tiveram um breve romance quando o artista estava separado de sua esposa Poliana Rocha.

Após João Guilherme reagir à notícia dessa mulher que alega ser sua irmã, o cantor Zé Felipe veio a público e comentou sobre o estado emocional de sua mãe, Poliana. "Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? ", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Amor!

Apesar das polêmicas, João Guilherme encantou seus seguidores ao celebrar o Dia das Crianças com uma publicação fofa. O ator surgiu em diversas fotos ao lado do seu irmão caçula Pietro e ainda compartilhou algumas fotos de infância em que posava com a mãe.

Feliz 12/10, amo vocês. A criançada nem sempre escuta o que a gente fala, mas quase sempre imita direitinho o que a gente faz. Sejamos exemplo! Fé nas crianças, fé na criança que mora dentro de você”, aconselhou João.