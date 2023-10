João Guilherme encanta ao celebrar Dia das Crianças com fotos ao lado do irmão

O ator João Guilherme celebrou o Dia das Crianças publicando diversas fotos com seu irmão mais novo Pietro

Nesta quinta-feira, 12, João Guilherme encantou seus seguidores ao celebrar o Dia das Crianças em seu Instagram. O ator compartilhou uma série de fotos em que posava com o irmão mais novo Pietro ao longo dos anos.

Nas diversas fotos com o irmão mais novo ao longo dos anos, em que surgia brincando e segurando Pietro no colo, João ainda compartilhou fotos de sua infância e uma clique encantador em que surgia com sua mãe, Naira Ávila.

João Guilherme é fruto de um breve relacionamento que a dançarina e empresária Naira, teve com o cantor Leonardo, quando ele estava separado de sua esposa Poliana Rocha. Já Pietro veio do casamento de Naira com o empresário Danilo Tuffi, que João considera como um segundo pai.

“Feliz 12/10, amo vocês. A criançada nem sempre escuta o que a gente fala, mas quase sempre imita direitinho o que a gente faz. Sejamos exemplo! Fé nas crianças, fé na criança que mora dentro de você”, aconselhou João Guilherme para seus seguidores nesse dia especial.

Nos comentários, o cantor Pe Lu, que é irmão de Naira e tio de João Guilherme comentou: “Amo você e vocês”. E o modelo Lucca Picon escreveu: “Lindos”. A amiga e colega de João na série “De Volta Aos 15”, Maisa Silva deixou um coração nos comentários da publicação.

Os seguidores de João adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Que coisa linda”, escreveu uma fã. “Quanto amor”, declarou um seguidor. Uma admiradora ainda declarou: “Que lindo”. E uma página de fãs dedicada a João ainda escreveu: “Morri de amores”.

Esta não é a primeira vez que João mostra detalhes de sua relação com o irmão mais novo. Recentemente, o astro mostrou um pouco de uma conversa que teve com Pietro e ainda revelou o desejo de ser pai futuramente.

Polêmica!

Nessa semana, a notícia de que uma mulher está se dizendo ser filha do cantor sertanejo Leonardo começou a circular nas redes sociais. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, essa mulher está disposta a fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade.

Quem reagiu à notícia foi João Guilherme. O ator surpreendeu ao comentar na publicação de uma página de fofocas sobre a notícia. "Tomara que seja kkk”, declarou em tom de brincadeira.