João Guilherme mostra conversas com irmão mais novo e releva: “louco em ser pai”

Nesta segunda-feira, 11, João Guilherme encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma conversa com seu irmão mais novo. O ator gravou a tela de seu celular mostrando as conversas com Pietro.

Na conversa pode ser visto que João e Pietro conversam sobre música e compartilham vídeos engraçados um com o outro. Ao final do clipe postados nas redes sociais, o ator mostrava um áudio do irmão em que ele acusava João de ter pegados seus controles do videogame. “Se você não devolver, você está lascado”, dizia o menino.

“Eu sou louco em ser pai, e isso é culpa do meu irmão mais novo. Olha essa criança”, afirmou a estrela da série “De Volta Aos 15” na legenda em que mostrava o relacionamento com o irmão 13 anos mais novo.

João Guilherme é filho da dançarina e empresária Naira Ávila. Em 2001, Naira teve um breve relacionamento com o cantor Leonardo, quando o sertanejo estava separado da esposa Poliana Rocha. Deste relacionamento nasceu João. Em 2009, Naira se casou com o empresário Danilo Tuffi, que o ator considera como um segundo pai. Naira e Danilo tiveram Pietro, hoje com oito aninhos.

Esta não é a primeira vez que João Guilherme fala em ser pai. No ano passado, o ator foi às suas redes sociais desabafar sobre esse desejo. “Mano, e eu tô a mó cota na maior vontade de ser pai. Tipo, wtf? Tenho 20 anos. Botar pro teatro, falar inglês, andar de skate, assistir desenho junto”, escreveu o ator no post.

E não parou por aí, ele ainda comentou sobre a vida amorosa: “Só preciso da mãe certa. Vai ser minha próxima namorada, amém. Vai virar casório, amém. É com o amor da minha vida, amém”.

Reprodução: Instagram

Esclareceu!

Recentemente, João teve de vir a público esclarecer alguns rumores. O ator foi visto em um festival em São Paulo onde a ex-namorada Jade Picon também estava. Uma reportagem do colunista Lucas Pasin afirmou que ele havia “cortejado” a ex.

Em suas redes sociais, João, que também já namorou a atriz Larissa Manoela, decidiu dar fim aos rumores: "Não tava 'cortejando' ninguém não. Osh (sic)".