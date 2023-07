Mãe de João Guilherme é irmã de músico famoso; saiba mais

Naira Ávila é empresária e viveu um rápido romance com Leonardo, o pai de João Guilherme

Bastante discreto quanto à família, o ator João Guilherme (21) costuma despertar curiosidade nos fãs sobre sua vida pessoal. O artista, que é filho do cantor Leonardo (56), mostra pouco do convívio com sua mãe, Naira Ávila (42), que é irmã de um músico de sucesso com o público adolescente. Saiba mais sobre a empresária a seguir.

Naira é irmã mais velha de Pe Lu (32), ex-vocalista da banda Restart, que fez muito sucesso com o público teen na década de 2010. A empresária teve um breve romance com Leonardo em 2001, enquanto ele estava separado de Poliana Rocha (46), mãe de Zé Felipe (25), meio-irmão de João Guilherme .

Apesar da gravidez, o romance entre a ex-dançarina e o sertanejo não vingou e Leonardo reatou com Poliana poucos meses depois. Naira ficou bastante conhecida após participar do grupo de axé Raça Pura, dono de hits dos anos 1990 como O Pinto e Juliana. Hoje, ela é casada com o empresário Danilo Tuffi, que João Guilherme considera um segundo pai, e também é mãe de Pietro (8).

Ela é formada em Jornalismo, mas não exerce a profissão. A mãe de João Guilherme trabalha, atualmente, como empresária em um espaço de beleza, estética e bem-estar localizado em São Paulo. Em seu perfil oficial do Instagram, ela costuma compartilhar registros de momentos especiais em família e declarações aos parentes queridos.

Recentemente, ela compartilhou um registro do filho ao lado de Pe Lu, enquanto os dois estavam sentados de frente para a Torre Eiffel, em Paris, na França. "Tá batendo saudades muito forte por aqui… tá tudo gostoso, mas tô querendo ver vocês", escreveu, na legenda. "Te amo, saudades", respondeu João Guilherme.

