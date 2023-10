João Guilherme dá opinião sincera sobre suposta filha de Leonardo: “Tomara”

Mais um? Filho de Leonardo, João Guilherme abre o jogo após mulher pedir teste para comprovar paternidade do cantor

A família de Leonardo está de braços abertos para receber mais um membro! Isso se depender do filho caçula do cantor, o ator João Guilherme, que decidiu opinar sobre sua suposta irmã perdida. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, uma mulher quer fazer um exame de DNA para comprovar ou não se é herdeira do sertanejo.

Após a notícia circular nas redes sociais, João, que é fruto do relacionamento entre Leonardo e a empresária Naira Ávila, deu uma opinião sincera sobre o caso. Através dos comentários na página de entretenimento ‘Segue a Cami’ no Instagram, o jovem mostrou que está animado com a ideia da família ganhar mais um membro.

“Tomara que seja kkk”, João Guilherme declarou em tom de brincadeira e ganhou o apoio de alguns fãs nos comentários: “O melhor filho de Leonardo”, uma admiradora brincou. “Queria muito te ver no grupo da família”, comentou mais uma. “Pior que parece demais seu pai, João”, outra seguidora opinou sobre a mulher que se diz filha do cantor.

Filho de Leonardo, João Guilherme comenta sobre sua suposta irmã 'perdida' - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de João Guilherme, Leonardo já tem outros cinco filhos com mulheres diferentes: Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida; Monyque Isabella, da relação com a empresária Sandra Helena; Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz; Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha; Matheus Vargas, com Liz Vargas.

Quem é a mulher que se diz filha de Leonardo?

Leonardo se tornou notícia nesta terça-feira, 10, depois que Fabíola Reipert, do Balanço Geral SP, revelou que o cantor teria uma filha perdida. Segundo a jornalista, uma mulher, chamada Diane, de 27 anos, diz que pode ser filha biológica do sertanejo e pede o exame de DNA para comprovar a paternidade do cantor.

De acordo com a jornalista, Diane mora em Portugal e foi adotada quando era um bebê. Ela diz que o avô paterno obrigou a sua mãe biológica a doar a filha para outra família por falta de condições de criá-la. Com isso, Diane só teria descoberto que é filha de Leonardo recentemente; saiba o que diz a assessoria de Leonardo sobre o caso.