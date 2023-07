João Guilherme abre o jogo sobre possível relacionamento com Maisa Silva

João Guilherme falou sobre a possibilidade de um romance com a colega de elenco, Maisa Silva

João Guilherme é o convidado do programa “The Noite”, do SBT, desta quarta-feira, 5. O jovem bateu um papo com Danilo Gentili e, dentre os assuntos, foi questionado sobre a torcida de alguns fãs para que ele viva um romance com a amiga, Maisa Silva.

“Shippam cara, muito. Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo. A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não”.

João Guilherme também respondeu se entrou no ramo para conquistar mais garotas: “É ótimo, não vou negar. Mas não foi por isso, não…. Sempre quis trabalhar com moda de alguma forma e principalmente na parte criativa”.

Maisa Silva e João Guilherme divertem seguidores ao postarem fotos de infância

Na terça-feira, 4, Maisa Silva e João Guilherme surpreenderam seus fãs ao postarem nas redes sociais fotos de infância. A dupla de atores encantou os fãs com fotos de 2006 e receberam diversos elogios. As postagens foram feitas a fim de divulgar a nova temporada da série “De Volta Aos 15”, estrelada por Maisa e João.

Em seu Instagram, Maisa compartilhou algumas fotos de quando ainda tinha quatro aninhos de idade. Na primeira foto, a apresentadora esbanjava fofura com as bochechas rosadas e uma camiseta de mangas compridas da Barbie. Além de posar com um look todo rosa, a artista ainda apareceu usando seu uniforme do colégio.

“Fofura e nostalgia de 2006 para vocês. Se você pudesse mudar no tempo, você mudaria muita coisa?”, escreveu a estrela na legenda.

João Guilherme também foi ao seu Instagram compartilhar fotos de infância. O ator apareceu esbanjando fofura em uma aula de natação e comendo um cachorro-quente em outro clique. “Dia de luta, dias de glória. Só queria arrumar um jeito de voltar para 2006”, escreveu o astro na legenda.