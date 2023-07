Maisa Silva e João Guilherme divertem seguidores ao postarem fotos de infância: “Uma graça”

Os atores Maisa Silva e João Guilherme surpreenderam seguidores ao postarem fotos de infância para celebrar nova temporada de série

Nesta terça-feira, 4, Maisa Silva e João Guilherme surpreenderam seus fãs ao postarem nas redes sociais fotos de infância. A dupla de atores encantou os fãs com fotos de 2006 e receberam diversos elogios. As postagens foram feitas a fim de divulgar a nova temporada da série “De Volta Aos 15”, estrelada por Maisa e João.

Em seu Instagram, Maisa compartilhou algumas fotos de quando ainda tinha quatro aninhos de idade. Na primeira foto, a apresentadora esbanjava fofura com as bochechas rosadas e uma camiseta de mangas compridas da Barbie. Além de posar com um look todo rosa, a artista ainda apareceu usando seu uniforme do colégio.

“Fofura e nostalgia de 2006 para vocês. Se você pudesse mudar no tempo, você mudaria muita coisa?”, escreveu a estrela na legenda da postagem feita para divulgar a nova temporada da série da Netflix que estreia nesta quarta-feira, 5. Além da postagem, Maisa também mudou sua foto de perfil nas redes sociais para uma de quando era criança.

Nos comentários, a atriz e amiga de Maisa, Larissa Manoela comentou: “Não aguento”. E a cantora Ludmilla ficou impressionada com os cliques de alguns anos atrás: “Maisaa”.

Os seguidores de Maisa também adoraram as fotos de infância e rasgaram elogios para a mini Maisa! “Não acredito que é você”, escreveu uma fã. E outro seguidor brincou: “Nessa época, ela era mais inteligente do que eu”. E uma página de fãs dedicada à Maisa elogiou: “A mini Maisa é uma graça”.

João Guilherme também foi ao seu Instagram compartilhar fotos de infância. O ator apareceu esbanjando fofura em uma aula de natação e comendo um cachorro-quente em outro clique. “Dia de luta, dias de glória. Só queria arrumar um jeito de voltar para 2006”, escreveu o astro na legenda.

Nos comentários, Maisa elogiou o amigo e colega de profissão: “Tão fofo, lindo”. E o influenciador e empresário, Léo Picon notou uma semelhança entre ele e João Guilherme, que já namorou a irmã de Léo, Jade. “Irmão, também fui aluno da ‘kainagua’ [escola de natação]! Nossa conexão é muito forte”, escreveu o influenciador.

Os seguidores de João adoraram as fotos e rasgaram elogios para o menino que em 2006 estava com quatro anos! “Sempre foi lindo, imagino seu filho igual a você”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Ai que fofo”. “Lindíssimo demais”, elogiou uma admiradora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Eita!

Nesta semana, o ator Rafael Cardoso comentou em entrevista que tentou entrar em contato com João Guilherme após a polêmica envolvendo um cropped. “Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”, disse o ator ao site Em Off.

Vale lembrar que Rafael compartilhou em suas redes sociais um vídeo do ex-BBB Nego Di, em que ele debochava, criticava e atacava João Guilherme por estar usando uma blusa cropped durante uma viagem a Paris.