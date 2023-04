Johnny Massaro explica perda de peso para viver militante no cinema: 'Jejum de 16 horas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Johnny Massaro revelou bastidores envolvendo o filme O Guerrilheiro e o Pastor

O ator Johnny Massaro (31) revelou que perdeu mais de seis quilos para estrelar o filme O Guerrilheiro e o Pastor, que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 13. Em entrevista à CARAS Brasil, ele detalhou a preparação para o projeto.

Em O Guerrilheiro e o Pastor, Johnny, que será um dos protagonistas da novela Terra e Paixão, da TV Globo, vive um estudante de Brasília que larga tudo para se tornar um guerrilheiro em meio a ditadura militar. Preso pela polícia da época, ele acaba sofrendo com dolorosas sessões de tortura.

"Tive que emagrecer bastante para as cenas de tortura. Infelizmente já tinha passado por um processo parecido para o filme O Último Soldado, que eu tive que emagrecer da mesma forma. Já estava meio 'escolado' em saber manipular meu peso, nem precisei recorrer novamente ao nutricionista, só importei uma dieta de um filme para o outro", lembrou.

O artista contou que precisou cortar diversos alimentos de sua rotina, como açúcar e carnes. Além disso, também passou por um jejum de 16 horas para chegar em seu objetivo final.

"A caracterização era parte fundamental desse processo, por conta dos machucados e da e da própria degradação da tortura, mas na verdade aquilo [o visual] também foi um esforço muito pessoal no sentido da dieta. Fiz um jejum de 16 horas, fiquei sem comer açúcar e a única proteína que tinha era o ovo, foi muito intenso ", disse.

Johnny Massaro no filme O Guerrilheiro e o Pastor (Foto: Reprodução/Youtube)

Ainda segundo Johnny, que no último ano chocou com as cenas ousadas em Verdades Secretas 2, ele diversas vezes precisou deixar momentos de confraternização da equipe, para seguir à risca sua dieta: "O comer virou mais sagrado do que já é".

"Foram duas semanas nessa dieta muito radical, mas que também foi funcional. Conversei com a nutricionista, porque eu precisava trabalhar e não poderia estar sem força para fazer a cena", destacou.

Dirigido por José Eduardo Belmonte, O Guerrilheiro e o Pastor também conta com participação de nomes como Julia Dalavia, César Mello, Ana Hartmann, Cassia Kis, Túlio Starling, William Costa, Antônio Grassi, Buda Lira, Gabriela Corrêa e Ricardo Gelli.