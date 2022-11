Fim! Johnny Massaro e João Pedro Accioly terminam namoro após um ano

Johnny Massaro terminou o relacionamento com o advogado João Pedro Accioly; os dois estavam juntos desde fevereiro de 2021

O ator Johnny Massaro (30) e o advogado Chandelly Braz (37) decidiram colocar um ponto final na relação. Na manhã desta segunda-feira,14, o site do jornal Extra noticiou que os dois pombinhos decidiram seguir seus caminhos separados após pouco mais de um ano juntos.

Ainda de acordo com o veículo, a história do casal começou em 1997, quando eles se conheceram na casa dos avós de João, e entre idas e vindas se reencontraram em fevereiro de 2021, porém só assumiram o namoro publicamente em outubro.

Apesar de todas os boatos, Johnny Massaro e João Pedro Accioly ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Em uma publicação feita em suas redes sociais no início de fevereiro deste ano, o ator se declarou para o advogado. "Aprender, compartilhar, rir e ser com você é um presente lindo. 'Teu amor é gostoso demais… quando estou com você, estou nos braços da paz'… Muito obrigado por tanto", escreveu ele na legenda do post.

