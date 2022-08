Johnny Massaro faz rara aparição em público com o namorado

Johnny Massaro aparece abraçado com o namorado, João Pedro Accioly, em noite no teatro no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 09h19

Na noite de quinta-feira, 11, o ator Johnny Massaro (30) aproveitou uma ida ao teatro ao lado do seu namorado, o advogado João Pedro Accioly. Os dois são discretos no relacionamento e fazem raras aparições em público juntos.

Eles foram prestigiar a estreia da peça Eu De Você, da atriz Denise Fraga, no Rio de Janeiro. Os dois posaram abraçados na entrada do teatro.

Vale lembrar que Johnny e João Pedro assumiram o namoro em outubro de 2021. Os dois são amigos de infância e decidiram começar um relacionamento amoroso. Na época, o ator escreveu: “24 anos de parceria: e a vida à frente!“, escreveu o ator.

Então, o namorado dele contou mais sobre o relacionamento. “Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida [que eu conheci em 97, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima – que descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira “namoradinha” do Johnny]. Logo na quarta de cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já tava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos”, começou.

E completou: “Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. “Porque afinal cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio. Em que pese a chuva (e a temperatura) no Rio, hoje é um dia quentinho e feliz. Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são“.

Veja as foto de Johnny Massaro com seu namorado:

