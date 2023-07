Johnny Massaro revela bastidores de como cena trágica foi gravada na novela Terra e Paixão

Intérprete do Daniel na novela Terra e Paixão, Johnny Massaro revela como cena do acidente foi gravada: 'Trem louco'

O ator Johnny Massaro surpreendeu os fãs ao mostrar fotos e vídeos de como foi a gravação da cena do acidente do personagem Daniel na novela Terra e Paixão, da Globo. Na história, Daniel sofreu um grave acidente de carro e vai morrer após o irmão, Caio, revelar que a mãe dele era prostituta e que ele é filho do tio Ademir. Após a exibição da cena do acidente, ele mostrou fotos e vídeos do dia da gravação.

Nas imagens, ele apareceu com sangue falso no rosto e também vídeo do carro capotando dentro de um estúdio com um suporte giratório.

"Novela é trem louco, labuta e delírio que emoldura algo do espírito coletivo. Daniel foi um sonho compartilhado, a confirmação pessoal de que é mesmo eterno o aprendizado. Aos tantos que me ensinaram nesta trajetória, alegrias e boa saúde: meu maior obrigado!", disse ele.

Johnny Massaro revela como descobriu que Daniel vai morrer em Terra e Paixão

O ator Johnny Massaro já está em clima de despedida da novela Terra e Paixão, da Globo. Isso porque o personagem dele, Daniel, vai morrer após um grave acidente de carro nos próximos capítulos da trama. Assim, em participação no programa Encontro, ele relembrou como descobriu a morte do seu personagem no início da produção.

Johnny contou que não leu toda a sinopse da novela antes das gravações e foi surpreendido pelo ator Charles Fricks, que interpreta o Ademir, que contou que Daniel iria morrer antes do final da novela.

“No primeiro encontro do elenco, cheguei atrasado, porque estava fazendo outro trabalho. O Charles Fricks falou: 'Que pena que você morre'. Eu falei: 'O quê? Não morro. Walcyr Carrasco [autor da novela], você não vai me matar”, disse ele, e completou: “Eu acho que ele achou que eu tinha lido a sinopse, mas como eu estava em outro trabalho não tive tempo”.