Johnny Massaro, de Terra e Paixão, surge com o namorado em passeio no Rio de Janeiro

Intérprete do Daniel na novela Terra e Paixão, Johnny Massaro é visto em passeio com o namorado bonitão em Ipanema

O ator Johnny Massaro, que interpreta o personagem Daniel na novela Terra e Paixão, da Globo, aproveitou a tarde de folga nesta sexta-feira, 9, para curtir um passeio no Rio de Janeiro. Ele flagrado circulando pelo bairro de Ipanema ao lado do namorado, o advogado e poeta João Pedro Accioly.

Os dois estavam com looks despojados e foram vistos de braços dados enquanto atravessavam uma rua. Eles assumiram o romance em outubro de 2021 e contaram que se conheceram ainda na infância, quando se tornaram grandes amigos. Eles chegaram a se separar no final de 2022, mas reataram pouco depois, informou o Jornal Extra.

“24 anos de parceria: e a vida à frente”, disse Johnny na época em que assumiu o romance. Há pouco tempo, ele falou sobre cartas de amor em um post nas redes sociais. "Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. 'Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio'. Em que pese a chuva (e a temperatura) no Rio, hoje é um dia quentinho e feliz. Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são", disse ele.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Johnny Massaro fala sobre Terra e Paixão

Johnny Massaro contou como foi se deparar com a grandiosidade dos cenários da novela Terra e Paixão, da Globo. Depois de viajar para o Mato Grosso do Sul, onde foram gravadas algumas cenas da novela, ele disse que percebeu como o agronegócio movimenta milhões.

"Quando você está lá, você tem noção um pouco da escala da coisa. Quando você entra no silo, que é um lugar onde armazena sementes, que é uma estrutura muito cara, você vê pilhas, toneladas de grãos, você sai nas fazendas que são do tamanho de cidades, são quilômetros, você percebe que a coisa está estabelecida, é uma verdade e que a gente precisa continuar aprimorando", declarou.

Terra e Paixão marca o retorno de Johnny em um papel regular em uma novela da TV Globo, já que no ano passado ele apenas fez uma participação em Além da Ilusão. "Estava com saudade e nem sabia disso (risos)", brincou ele, que aproveitou o tempo livre da TV aberta para se jogar em outras produções, como o filme O Guerrilheiro e o Pastor.

"É um grande privilégio estar nesse espaço com pessoas que eu admiro muito, principalmente depois desse susto da pandemia e ver as coisas estranhamente no lugar depois de tudo o que a gente passou. É também um alívio", confessou.