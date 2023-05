Johnny Massaro, de Terra e Paixão, reflete sobre universo agro: "Muito dinheiro"

Em entrevista à CARAS, Johnny Massaro falou sobre sua participação em Terra e Paixão e os aprendizados que a novela tem lhe proporcionado

Protagonista da novela Terra e Paixão, trama de Walcyr Carrasco (71) que estreia nesta segunda-feira, 8, o ator Johnny Massaro (31) não nega que está vivendo um período de grande aprendizado sobre o universo do agronegócio.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou como tem sido entrar nesse mundo completamente novo ao qual a novela irá abordar nos próximos meses. Segundo Johnny, ele ficou impressionado ao descobrir cada detalhe.

"Todo trabalho é verdadeiramente uma oportunidade da gente se aprofundar em alguma coisa que muitas vezes a gente não conhece. Acho que o trabalho do ator tem muito a ver com esse deslocamento do ego", refletiu ele, que tem se jogado de cabeça na temática.

"É claro que a gente não sai da gente mesmo, é impossível, mas a gente tenta se aproximar de outras existências e experiências. Então, Terra e Paixão está me ensinando sobre esse universo do agronegócio, que, de fato, é muito profundo e movimenta muito dinheiro, ajuda muitas famílias e profissões. É mundial, a gente exporta muita coisa para fora", disse.

Johnny, que começou as gravações de Terra e Paixão em janeiro deste ano, contou como foi se deparar com a grandiosidade dos cenários. Depois de viajar para o Mato Grosso do Sul, onde foram gravadas algumas cenas da novela, ele disse que percebeu como o agronegócio movimenta milhões.

"Quando você está lá, você tem noção um pouco da escala da coisa. Quando você entra no silo, que é um lugar onde armazena sementes, que é uma estrutura muito cara, você vê pilhas, toneladas de grãos, você sai nas fazendas que são do tamanho de cidades, são quilômetros, você percebe que a coisa está estabelecida, é uma verdade e que a gente precisa continuar aprimorando", declarou.

Em Terra e Paixão, Johnny será Daniel, filho de um poderoso fazendeiro, vivido por Tony Ramos. Mocinho da história, ele é um homem puro de sentimentos, mas cheio de ambições. Ao longo da história, ele irá se apaixonar por Aline, com quem irá disputá-la com seu irmão, Caio (Cauã Reymond).

Terra e Paixão marca o retorno de Johnny em um papel regular em uma novela da TV Globo, já que no ano passado ele apenas fez uma participação em Além da Ilusão. "Estava com saudade e nem sabia disso (risos)", brincou ele, que aproveitou o tempo livre da TV aberta para se jogar em outras produções, como o filme O Guerrilheiro e o Pastor.

"É um grande privilégio estar nesse espaço com pessoas que eu admiro muito, principalmente depois desse susto da pandemia e ver as coisas estranhamente no lugar depois de tudo o que a gente passou. É também um alívio", confessou.