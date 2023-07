Johnny Massaro choca ao revelar como descobriu a morte de Daniel em Terra e Paixão

Johnny Massaro revela quem contou para ele que o seu personagem, Daniel, vai morrer na novela Terra e Paixão

O ator Johnny Massaro já está em clima de despedida da novela Terra e Paixão, da Globo. Isso porque o personagem dele, Daniel, vai morrer após um grave acidente de carro nos próximos capítulos da trama. Assim, em participação no programa Encontro, ele relembrou como descobriu a morte do seu personagem no início da produção.

Johnny contou que não leu toda a sinopse da novela antes das gravações e foi surpreendido pelo ator Charles Fricks, que interpreta o Ademir, que contou que Daniel iria morrer antes do final da novela.

“No primeiro encontro do elenco, cheguei atrasado, porque estava fazendo outro trabalho. O Charles Fricks falou: 'Que pena que você morre'. Eu falei: 'O quê? Não morro. Walcyr Carrasco [autor da novela], você não vai me matar”, disse ele, e completou: “Eu acho que ele achou que eu tinha lido a sinopse, mas como eu estava em outro trabalho não tive tempo”.

Saiba como será a morte do personagem Daniel em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Daniel (Johnny Massaro) vai morrer após desvendar os segredos de sua família. Ele vai ser vítima de uma reviravolta na trama ao descobrir a verdade sobre sua mãe, Irene (Gloria Pires), e sofrerá um grave acidente.

Na história, Daniel vai descobrir que não é filho de Antônio (Tony Ramos). Em uma discussão com Caio (Cauã Reymond), ele fica sabendo que a mãe, Irene, era prostituta e que engravidou de Ademir (Charles Fricks). Assim, o homem que ele pensava que era o seu tio é, na verdade, o seu pai.

Antônio também vai ouvir a revelação e ficará em choque, já que sempre acreditou que Daniel era seu filho e até deu a sucessão dos seus negócios para o jovem advogado. Por sua vez, Daniel ficará atordoado com a revelação e sai de carro.

No caminho, Daniel sofre um grave acidente e entra em coma. No entanto, ele não vai se recuperar e morre no hospital. As cenas vão ao ar a partir do início de julho.