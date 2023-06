Terra e Paixão: Saiba como será a morte trágica de Daniel

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, da Globo, Daniel descobre os segredos da família e morre após tragédia

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Daniel (Johnny Massaro) vai morrer após desvendar os segredos de sua família. Ele vai ser vítima de uma reviravolta na trama ao descobrir a verdade sobre sua mãe, Irene (Gloria Pires), e sofrerá um grave acidente.

Na história, Daniel vai descobrir que não é filho de Antônio (Tony Ramos). Em uma discussão com Caio (Cauã Reymond), ele fica sabendo que a mãe, Irene, era prostituta e que engravidou de Ademir (Charles Fricks). Assim, o homem que ele pensava que era o seu tio é, na verdade, o seu pai.

Antônio também vai ouvir a revelação e ficará em choque, já que sempre acreditou que Daniel era seu filho e até deu a sucessão dos seus negócios para o jovem advogado. Por sua vez, Daniel ficará atordoado com a revelação e sai de carro.

No caminho, Daniel sofre um grave acidente e entra em coma. No entanto, ele não vai se recuperar e morre no hospital. As cenas vão ao ar a partir do início de julho.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão nos dias 23 e 24 de junho:

Capítulo 41 - Sexta-feira, 23 de junho

Caio tem a impressão de que Luigi está interessado no dinheiro da família. Irene diz a Petra e a Luigi que pedirá a Antônio que coloque uma cláusula no contrato de sucessão garantindo os direitos da filha. Franco avisa a Aline que ela perderá suas terras se não pagar a parcela do empréstimo. Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo. Daniel pede a Silvério que mude alguns detalhes do contrato de sucessão. Aline aceita o empréstimo de Gentil. Aline e Daniel são surpreendidos por Caio enquanto conversam no Paiol.

Capítulo 42 - Sábado, 24 de junho

Daniel espera Aline ir para sua casa com Caio, para não ser visto pelo irmão. Jussara aconselha Aline a colocar Daniel contra a parede para decidir a situação do relacionamento com a filha. Luigi e Anely contratam uma atriz para fingir que é mãe do italiano. Caio aconselha Daniel a ficar com a mulher por quem está apaixonado. Ramiro e outro capanga colocam Berenice em um caixote para ser despachada na transportadora. Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.